每日优鲜上市首日破发，收盘较发行价跌 25.69%

北京时间 6 月 26 日凌晨消息，美股每日优鲜上市首日开跌 18%，开盘价报 10.65 美元，较 IPO 价为 13 美元 / ADS 跌 18%，截止收盘每日优鲜跌 3.34 美元报 9.66 美元，较发行价跌 25.69%。

6 月 9 日，每日优鲜在美递交招股书，计划在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“MF“，摩根大通、花旗、中金公司、华兴资本、工银国际、Needham、富途控股、老虎证券为此次 IPO 承销商。

6 月 22 日，每日优鲜更新了 IPO 上市申请文件，将其 IPO 定价区间设定在每股 13 美元至 16 美元之间。此次 IPO 发行价位于定价区间的低端。

招股书显示，每日优鲜 2020 年净营收达到 61.304 亿元，净亏损为 16.492 亿元，调整后净亏损（非 GAAP 标准）为 15.897 亿元。

招股书还显示，其 GMV（商品交易总额）从 2018 年的 47.259 亿元增长到 2020 年的 76.147 亿元，复合年增长率为 26.9%。毛利率从 2018 年的 8.6% 增加到 2020 年的 19.4%。

在股权方面，每日优鲜创始人、董事长兼 CEO 徐正持股占比 15.3%，拥 74.1% 的投票权。每日优鲜管理层持股占比 20.2%，拥有 75.6% 的投票权。老虎环球基金持股为 12.4%，有 3.8% 的投票权，腾讯持股为 8.1%，有 2.5% 的投票权。