每日优鲜拿下“生鲜第一股”，IPO 市值 32 亿美元

6 月 25 日晚间消息，社区零售平台每日优鲜正式以“MF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，成为生鲜第一股。每日优鲜在本次 IPO 中总计发行 2100 万股（含绿鞋 2415 万股）美国存托股票（ADS），发行价为每股 ADS 13 美元。以此发行价计算，每日优鲜 IPO 募资额约为 3 亿美元，IPO 市值为 32 亿美元。现有股东中金、腾讯、美国长线基金 Davis、元生、元璟均参与本次认购发行。

每日优鲜创始人兼 CEO 徐正在上市仪式上表示，上市并不是每日优鲜的目标和终点，而是我们践行使命、实现愿景的新起点。社区零售数字化已经来到大爆发的前夜，面临着下半场的竞争，每日优鲜将永无止境地在社区零售的行业探索。

布局 10 万亿的社区零售市场，主要模式为（A+B）x N

6 月 9 日，两家社区零售、生鲜电商平台每日优鲜与叮咚买菜同日递交招股书，计划赴美上市。其中，每日优鲜拟在纳斯达克上市，而叮咚买菜则以“DDL”为代码，寻求纽交所上市。

2021 年是生鲜企业扎推谋求上市的一年。此前，多点、美菜网也多次传出上市。此次每日优鲜提前结束招股，提前至美东时间 6 月 25 日正式上市，已成功拿下“生鲜电商第一股”“社区零售数字化第一股”。

每日优鲜创立于 2014 年 10 月，2015 年 5 月首创前置仓模式，通过将分温区的小型仓库开到覆盖用户周边 3 公里的地方，为消费者提供生鲜快消商品极速送达的服务。

其招股书显示，截至 2021 年 3 月 31 日，每日优鲜共在 16 个一二线城市开设了 631 个前置仓，极速达 SKU 超 4300 款，平均配送时长仅 39 分钟。2020 年，每日优鲜 GMV 为 76 亿元，市场份额 28%。

除了基础的生鲜快消商品业务，每日优鲜于 2020 年下半年推出智慧菜场业务，助力菜市场标准化并向小型生鲜社区商场升级。具体举措包括：改造场地与硬件、优化商户组合并引入新业态 ；为商户提供包括电子支付、在线营销、CRM 工具和业务规划在内的全流程 SaaS 服务包，提升菜场数字化水平； 帮助商户开拓线上电商渠道，建立线上私域流量，增加收入。

截至 2021 年 5 月 31 日，每日优鲜与 14 个城市的 54 家菜场签订运营协议，并在 10 个城市的 33 家菜场展开运营。智慧菜场业务正是其第二增长曲线。

此外，每日优鲜亦于今年启动了零售云业务，计划以长尾中小型商超为目标客户，提供线上线下全渠道零售、客户管理、供应链及履约管理的数字化能力，帮助他们以数字化方式快速启动并高效运营自身业务，并以此实现自身从垂直电商向平台化的发展路径。

整体看，创业 7 年，每日优鲜的定位为中国社区零售数字化平台，主要模式为（A+B）x N，布局超 10 万亿的社区零售市场，其中 A 为前置仓即时零售，B 为智慧菜场，N 为零售云。

在这样的模式下，每日优鲜目前仍然处在大力投入阶段，尚未盈利。根据招股书数据，2018 年，每日优鲜的净营收约为 35.5 亿元，2019 年增至 60 亿元，2020 年达到 61.3 亿元，同比增长 2%。2021 年第一季度，净营收为 15.3 亿元，去年同期为 16.9 亿元，同比下降 9.5%。同时，每日优鲜 2019 年和 2020 年分别亏损 29.1 亿元、16.5 亿元，同比收窄 43.3%。2021 年一季度亏损 6.1 亿元，去年同期为 1.9 亿元，同比扩大 221%。

不过，对比已经提交招股书的叮咚买菜，每日优鲜在亏损数额和亏损扩大幅度均小于叮咚买菜。2019 年、2020 年，叮咚买菜净亏损分别为 18.7 亿元、31.8 亿元，同比扩大 70%，净亏损率从 2019 年的 48% 下降至 2020 年的 28%。2021 年第一季度，其净亏损为 13.8 亿元，去年同期为 2.4 亿元，同比扩大 475%，净亏损率从去年一季度的 9.4% 上升至今年一季度的 36.4%。

而叮咚买菜总营收从 2019 年的 38.8 亿元增长至 2020 年的 113.4 亿元，同比增长 192%。2021 年第一季度，营收为 38 亿元，去年同期为 26 亿元，同比增长 46%。

从营收来看，具有先发优势的每日优鲜在 2019 年营收规模还大于叮咚买菜，但是经过 2020 年的迅猛扩张，后者营收规模已大幅高于每日优鲜，且增长幅度较大。叮咚买菜快速增长的营收背后，是同样的烧钱速度和盈利压力。从发展风格来看，叮咚买菜走强攻路线，来势汹汹，而每日优鲜相对求稳，但是在巨大的竞争浪潮之下，也开始了向投入换增长的方向迈进。

社区零售数字化已经来到大爆发的前夜

在用户方面，从 2018 年到 2020 年，每日优鲜有效用户数量分别为 510 万、720 万和 870 万，有效用户平均消费额别为 558.0 元、690.4 元和 712.8 元。鉴于每日优鲜将有效用户定义为“扣除折扣和优惠券后产品付款大于相关销售产品成本的交易用户”，它因此拥有一批数量和交易额均逐年增加的正向利润贡献用户。

此外，每日优鲜平均客单价为 94.6 元，高于行业其他前置仓企业。其核心用户（某一年份至少一个月内下单 4 次或以上的用户）在交易用户中的占比从 2018 年的 14.9%，增加到 2020 年的 21.1%，截至 2021 年 3 月 31 日，核心用户年消费额达 2106 元。

徐正在演讲中提到，“尽管今天是优鲜创业 7 年来的重要时刻，但作为一家以持续地、疯狂地、长期地创造价值为目标的企业，我希望每个优鲜人都能保持 Always Day One 的创业心态。”

他表示，作为一家以追求长期价值为目标的企业，每日优鲜会保持 always day one 的心态，继续在社区零售数字化领域做探索，让更多家庭享受到优质购物体验，帮助更多商家实现高效管理和运营。

社区零售数字化是未来中国增量最大、增速最快的市场。根据艾瑞咨询数据，从 2020 年到 2025 年，社区零售行业规模预计会从 11.9 万亿增至 15.7 万亿，社区零售线上化渗透率则会从 20.9% 增至 45.5%，这意味着到 2025 年，中国数字化社区零售的行业规模将达到 7.2 万亿。

不过，虽然生鲜线上渠道份额在过去一年取得了较大的增长，但整体而言超市、菜市场等线下零售渠道还是主要的生鲜零售渠道。目前来看，生鲜线上渗透率仍然较低，增速的提升，还需要大幅烧钱来维系。

正如徐正所说，上市是新起点。社区零售数字化已经来到大爆发的前夜，在下半场的竞争中，社区零售平台们，面临的不仅仅是业务之争，还有资本之争。

目前，阿里、拼多多、京东、美团、滴滴等大的互联网公司以不同的切口和模式争相进入这一赛道，生鲜赛道必然会是互联网巨头的必争之地，不论是每日优鲜，还是叮咚买菜，面对的是来自互联网巨头，以及线下传统商超转型的多面竞争。拿下生鲜第一股后，每日优鲜要保持优势不被赶超，还面临较大的压力。