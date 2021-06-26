美国一特斯拉 Model 3 从 30 米高处失控冲下完全变形，乘客幸存

据 Teslarati 报道，海外账号 Mountain Reporter（以下简称 MR）报道了一起颇为惊险、却幸而有惊无险的事故。一辆特斯拉 Model 3 从山上摔下来，车上的 4 位乘客却奇迹般地幸存下来。

MR 表示，当时事故车行驶在 Snow Valley 和 Big Bear Dam 中间的 18 号高速公路某区间上，因为未知的原因失控偏离车道，坠入了旁边的悬崖下，随后跌落到了一片树林上。

▲事故车辆跌落在树林里

根据事故现场的情形推断，这辆 Model 3 是从大约 100 英尺（约合 30 米）高的位置上摔下来的，也就是说它是从大概 10 层楼高的地方摔下来的。虽然有树木稍作缓冲，但车辆依然被摔得很惨。

从现场照片来看，车头部位整体还比较完整但已有严重变形，保险杠更是已经被撞飞到不知何处了。受伤最重的是明显被撞凹后排车顶，以及被彻底压扁的后备箱。

▲事故车辆受损严重

MR 原本以为，车辆受损如此严重，里面的人凶多吉少。令人惊喜的是，车内总共有 4 个人，全都是自己离开车内的，也就是说他们不仅都活着，而且都还有意识、有自主行动能力。

随后赶到医疗人员对 4 人进行了检查，检查结果表明他们只是受了轻伤或中等损伤，均无生命危险。

Teslarati 表示，这样的结果完全不出他们预料，因为美国国家道路交通安全管理局（NHTSA）已经为 Model 3 的被动安全性做出了权威性的证明。

NHTSA 会对车辆进行前向碰撞测试、侧向碰撞测试和侧翻风险评估，并根据测试结果给车辆的整体被动安全性评级。

不同年代、不同配置的 Model 3 在 NHTSA 测试中表现都非常好，只要 Model 3 参加了这项测试，便都能在这项测试中拿到最高评级 —— 满星 5 颗星。

Teslarati 还提到，发生在英国的一起交通事故中，一辆 Model 3 与大货车发生了碰撞。正当大货车司机以为自己摊上大麻烦时，坐在 Model 3 里的一对情侣居然双双走到车外，还安慰起了货车司机、让他不必担心。