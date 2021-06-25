特斯拉 Model Y 长续航版美国售价再上调 500 美元

IT之家 6 月 25 日消息 特斯拉多款车型近月来连续涨价，例如美国的 Model Y 长续航版 4 月和 5 月就连续四次涨价 500 美元，现在再次上涨 500 美元。

从美国官网可知，特斯拉 Model Y 长续航版起售价为 5.299 万美元，此前为 5.249 万美元，上调 0.05 万美元。

以下为IT之家报道过的调价内容：

5 月 21 日，特斯拉 Model 3 标准续航升级版和长续航版起售价均上调 500 美元，特斯拉 Model Y 长续航版涨价 500 美元，交付周期由此前的 6-8 周变为 4-12 周。

5 月 7 日，Model 3 标准续航升级版和长续航版起售价均上调 500 美元，调价后分别为 3.949 万美元和 4.849 万美元，特斯拉 Model Y 长续航版涨价 500 美元，调价后美元，交付周期由此前的 6-10 周缩短为 6-8 周。

4 月 23 日，美国特斯拉已将 Model 3 标准续航升级版和长续航版起售价均上调 500 美元，调价后价格为 3.899 万美元和 4.799 万美元，Model Y 长续航版上调 500 美元，调价后为 5.099 万美元。

4 月 9 日，美国特斯拉曾将特斯拉 Model 3 标准续航升级版和长续航版起售价均上调 500 美元，调价后价格为 3.849 万美元和 4.749 万美元，Model Y 长续航版上调 500 美元，调价后起售价为 5.049 万美元。

3 月 25 日，特斯拉美国官网显示将 Model 3 标准续航升级版和长续航全驱动版价格均上调 500 美元，调价后分别为 37990 美元和 46990 美元。

3 月 11 日，特斯拉美国 Model 3 标准续航版涨价 500 美元，从 36990 美元涨到 37490 美元。Model 3 远程双电机全轮驱动版价格从 46990 美元下调至 46490 美元。Model S Plaid+ 价格大幅涨价 1 万美元至 149990 美元。