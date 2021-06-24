特斯拉 AI 总监揭秘纯视觉系统：雷达只是拐杖

IT之家 6 月 24 日消息 在研发特斯拉汽车自动驾驶功能的过程中，埃隆・马斯克（Elon Musk）并没有使用车载雷达。日前特斯拉人工智能负责人在一次会议上解释了原因，他表示特斯拉开发的视觉系统完全可以取代其他传感器。电动汽车制造商特斯拉在研发自动驾驶功能方面有着自己的独特方式。

在计算机视觉和模式识别会议上的一场演讲中，特斯拉人工智能高级总监安德烈・卡帕西 (Andrej Karpathy) 解释了具体原因。

目前自动驾驶功能实际上是当今汽车中所有个人安全系统的总和。许多新车都配备了自动刹车、自适应巡航控制、车道保持和防误踩油门等功能。汽车制造商面临的主要挑战是，将所有这些功能整合到一个比人更有效、更可靠的系统中。

第一个问题是感知。车辆必须能了解周围情况才能让这些子系统在正确时间起作用。车辆感知也是特斯拉与其他汽车厂商最大的不同之处。马斯克最近选择不在特斯拉汽车中安装雷达传感器，而是选择只安装光学摄像头感知周围环境变化。

其他所有汽车制造商都使用光学摄像头、车载雷达和激光雷达来收集环境数据。由于激光雷达很昂贵，所以相对少见；而汽车制造商广泛采用了价格低廉的车载雷达。

“雷达只是一根拐杖，”卡帕西 (Andrej Karpathy) 在大会上表示。

汽车制造商通常用车载雷达来测量相对速度和距离，但特斯拉认为光学摄像头也可以做到这一点。车载雷达和光学摄像头之间的差异性反而影响到特斯拉自动驾驶功能的完善，因此特斯拉决定专注于改进摄像头系统。

卡帕西说：“我们过去几年打造的视觉系统非常好，可以把其他传感器远远甩在后面。”

在感知或收集环境数据之后，就是开始计算并作出决策。卡帕西演讲的大部分内容都是关于特斯拉人工智能和计算机。

这些听起来相当复杂。如果不熟悉三维卷积、传感器融合、神经网络等专业术语，那么根本无从理解特斯拉的决策方法。

卡帕西并未说明特斯拉在自动驾驶领域较其他公司有何种成就。

汽车零部件和技术提供商 Aptiv 已经通过先进的安全系统实际行驶和模拟行驶了几十亿公里。Aptiv 公司还拥有数千名安全工程师，可以直接向任何汽车制造商提供类似于特斯拉 Autopilot 的辅助驾驶系统。但该公司也很少谈论细节。

然而，特斯拉可能拥有规模化的优势。该公司已经有上百万辆可供测试的电动汽车，已经售出的车辆也在不断学习测试。卡帕西表示，特斯拉的神经网络在特斯拉汽车上以“影子模式”工作，会在后台预测驾驶员将会做什么，并增强自动驾驶软件的健壮性。

特斯拉首席执行官马斯克在 2020 年第三季度表示，完全自动驾驶技术将实现“历史上最大的资产价值增长”。

他举例说，自动驾驶汽车可以在车主工作或睡觉的时候载着别人到处跑，为车主赚钱。最近有分析估计，特斯拉当前股价为 650 美元，其中 100 美元至 200 美元都是基于特斯拉将在今年年底前向驾驶员提供更高水平自动驾驶功能的预期。如果特斯拉能在证实自动驾驶系统安全性方面取得真正进展，其他汽车公司可能会竞相效仿特斯拉，推销自家的自动驾驶功能。一个巨大的创新领域和潜在利润源将由此而生。

不过，目前投资者似乎在等待具体进展。今年以来，特斯拉股价下跌了约 12%，落后于标准普尔 500 指数和道琼斯工业股票平均价格指数的涨幅。