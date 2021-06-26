微信 iOS 8.0.8/ 安卓 8.0.7 测试版更新，开屏广告优化

IT之家 6 月 26 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，微信开发者现已更新 iOS 微信 8.0.8 版本和安卓微信 8.0.7 版本内测。iOS 版本现已开始招募，若报名成功则会在三天内会收到内测推送，内测名额 8000 人。

微信 8.0.8 iOS 内部体验版报名：点此，功能性更新尚待正式推送才可知，底层代码更新如下：

直播 SDK 底层重构

录音和音乐混合使用的场景需要关注一下是否符合预期

开屏广告优化，流量主需要关注一下开屏广告是否正常

wcwss 优化

安卓微信 8.0.7 内测版此前已发布，此次为小版本更新，具体功能变动未知。

小程序

fix 社区反馈：小程序分享图片不显示 video 播放流量优化等，需关注 video 功能是否正常 小程序 wasm 注入优化，使用了 wasm 能力的小程序开发者需关注启动阶段表现 优化 MediaContainer 容器导出速度

小游戏

小游戏直播部分 bugfix，需关注直播部分体验 小游戏性能优化方案物理部分 bugfix，使用了该方案的开发者需关注游戏运行情况 小游戏 wasm 注入优化，使用了 wasm 能力的小游戏开发者需关注启动阶段表现 video 播放流量优化等，需关注 video 功能是否正常

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