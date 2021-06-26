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微信 iOS 8.0.8/ 安卓 8.0.7 测试版更新，开屏广告优化

2021/6/26 7:29:11 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 26 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，微信开发者现已更新 iOS 微信 8.0.8 版本和安卓微信 8.0.7 版本内测。iOS 版本现已开始招募，若报名成功则会在三天内会收到内测推送，内测名额 8000 人。

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微信 8.0.8 iOS 内部体验版报名：点此，功能性更新尚待正式推送才可知，底层代码更新如下：

  • 直播 SDK 底层重构

  • 录音和音乐混合使用的场景需要关注一下是否符合预期

  • 开屏广告优化，流量主需要关注一下开屏广告是否正常

  • wcwss 优化

安卓微信 8.0.7 内测版此前已发布，此次为小版本更新，具体功能变动未知。

  • 小程序

  1. fix 社区反馈：小程序分享图片不显示

  2. video 播放流量优化等，需关注 video 功能是否正常

  3. 小程序 wasm 注入优化，使用了 wasm 能力的小程序开发者需关注启动阶段表现

  4. 优化 MediaContainer 容器导出速度

  • 小游戏

  1. 小游戏直播部分 bugfix，需关注直播部分体验

  2. 小游戏性能优化方案物理部分 bugfix，使用了该方案的开发者需关注游戏运行情况

  3. 小游戏 wasm 注入优化，使用了 wasm 能力的小游戏开发者需关注启动阶段表现

  4. video 播放流量优化等，需关注 video 功能是否正常

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关键词：微信ios

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