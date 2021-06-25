苹果 iOS/iPadOS 15 开发者 Beta 2 正式发布：修复海量 bug，新增多种功能

IT之家 6 月 25 日消息 苹果今天向开发者推出了 iOS 15 beta 2（内部版本号 19A5281h）和 iPadOS 15 beta 2，这是自本月初 WWDC 2021 以来的首次更新，预计苹果将在不久后推出公测版本（官宣 7 月），现在让我们先来看看今天的更新内容吧。

苹果开发者网站上的 iPadOS 15 beta 2 发布说明显示，今天发布的更新不适用于 9.7 英寸 iPad Pro 的 Wi-Fi + 蜂窝版本（2016），原因未知。网友猜测是苹果发现了一些严重的 bug，因此暂时跳过受影响的 iPad 型号更新。

从发行说明来看，苹果主要是修复了 iOS 15 和 iPadOS 15 测试版中的一系列 bug。此外，使用“还原镜像”安装 iOS 15 测试版时，Finder 可能会无响应。(78834202)。

iCloud Private Relay 的 bug 修复

iCloud Private Relay 可使 iCloud 订阅者在浏览网页时更安全，但此功能在此前版本中带来了一些 bug。苹果仅透露，iOS 15 测试版“解决了导致 iCloud Private Relay 意外运行的问题”。

新地图图标

Apple 在 WWDC 2021 上展示了为其地图 App 设计的新图标，但它并未出现在 iOS 15 beta 1 中，不过现在已经上线 beta 2 版本。

Memoji

苹果此前表示 Memoji 表情将迎来全新外观，包括支持自定义设置的选项，现已出现在 iOS 15 beta 2 版本中。

下面是苹果提供给开发者参考的更新文档，普通用户可无视。

应用商店 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中的新功能 将 jws 在实例属性 Transaction 和现在。(78734829) renewalInfo jwsRepresentation request(with:) on 的类型方法 Product 已重命名为 products(for:) . (79410910) 在 listener 对类型属性 Transaction ，和现在。嵌套符合结构现在，和分别。无论和现在。(79034347) Product.SubscriptionInfo.Status Storefront updates AsyncSequence Transactions Statuses Storefronts TransactionSequence TransactionListener Transactions StoreKitError.userDidNotAuthenticate 不再被提供； 使用来代替。(78270199) StoreKitError.userCancelled Subscription 续订不会通过 App Store 沙盒环境中的 StoreKit 2 API 自动推送到您的应用程序。 Transaction 和续订信息可能无法立即获得。(78463355) 已知的问题 使用沙盒环境进行的购买返回。(79053760) VerificationResult.unverified(_:)

Subscription 续订不会通过 App Store 沙盒环境中的 StoreKit 2 API 自动推送到您的应用程序。 Transaction 和续订信息可能无法立即获得。(78463355)

在 App Store 沙盒环境中测试中断的应用内购买时，您无法同意条款和条件提示。(79153177) 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了使用状态侦听器但未收到状态更新的客户端应用程序中的问题。更改 a 现在可以正确调用. (78375457) Product.SubscriptionInfo.Status subscription listener 修正了在调用时发生的问题 latest(for:) 上 Transaction ，或访问上的属性值，叫不回的最新的方法为给定的。(78466898) latestTransaction Product Transaction productID 认证服务 已知的问题 allowedCredentials 不被尊重。(79221358)

密钥在模拟器中不可用。(79358627) AV 基金会 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中的新功能 iPadOS 应用程序现在可以继续使用相机，同时呈现多个窗口并成为屏幕上唯一的应用程序。(77522226) 已知的问题 您可以针对新的 AV Control API 调用和构建；但是，结果调用的用户界面不起作用。(79160982) 弃用 recommendedVideoSettings(forVideoCodecType:assetWriterOutputFileType:) 现在返回 nullable NSDictionary<NSString *, id> * ，而不是 nullable NSDictionary * 在 Objective-C 和 [String: Any]? ，而不是斯威夫特。(33784279) [AnyHashable: Any]?

cgImageRepresentation() 而现在返回，而不是斯威夫特。(44734827) previewCGImageRepresentation() CGImage? Unmanaged<CGImage>?

recommendedAudioSettingsForAssetWriter(writingTo:) 现在返回 nullable NSDictionary<NSString *, id> * ，而不是 nullable NSDictionary * 在 Objective-C 和 [String: Any]? ，而不是斯威夫特。(50450334) [AnyHashable: Any]? 相机 已知的问题 实时文本可能不可用。(79693579)

如果启用低功耗模式，全景模式可能会产生意外结果。(79424047) 车载播放器 已知的问题 在 SharePlay 会话中共享屏幕时，将手机连接到 CarPlay 可能会失败。(76385907) 解决方法：在将手机连接到 CarPlay 之前停止屏幕共享。 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了导致静音和路线概览按钮不出现在某些车辆中的问题。(78223409)

修复了导致 Siri 在通知完成后但在横幅关闭之前调用 Siri 时意外关闭的问题。(78412579)

解决了导致通知请求意外结束并在屏幕上留下横幅的问题。(78118849) 核心图形 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了显示意外黑色或白色网格覆盖的图像或缩略图。(77994242) 创建机器学习 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了导致模型资产无法下载的问题。(78126303) MLStyleTransfer 调试 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了 libdispatch 在环境变量设置为 的情况下运行应用程序时进程崩溃的问题。(78177966, 78184764) LIBDISPATCH_COOPERATIVE_POOL_STRICT 1 视频对话 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了 Group FaceTime 通话中音频的空间平移；它现在在开始呼叫时启动。(78537333)

修复了使用后置摄像头时出现的问题；缩放级别指示器没有反映实际的缩放级别。(75041234)

修复了在 Group FaceTime 通话中点击人像效果按钮的结果。您的视频不再意外缩放。(78062565)

修复了在使用包含非罗马字符的联系人姓名发起 FaceTime 通话时导致 FaceTime 无响应的问题。(78742488) 文件 已知的问题 如果您为文件选择在新窗口中打开，文件可能会意外退出。(79449679)

复制某些 USB 驱动器上的文件可能会失败，错误地提示可用空间不足。(78785200) 找到我的 已知的问题 基于 Intel 的 Mac 电脑或 Apple Watch 不支持落后时通知。(79188374)

当您的 iOS 设备需要充电时，指示“查找我的网络”处于活动状态的文本仅在设备语言设置为英语时显示。(78547946) 字体 已知的问题 PDF 文档中的某些文本可能会难以辨认。(79370423) 重点 已知的问题 除了使用 Siri 请勿打扰之外，您无法切换到 Focus。(78263540)

自动回复不起作用。(77510470) 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了导致搜索位置无法返回结果的问题。(75850587) 基础 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 在修正了一个错误，并导致系统抛出降价解析异常时包含未明确指定表比对表。(77476077) NSAttributedString AttributedString 修复了英语代词的问题，无论是传统的还是通过 指定的，都不会导致屈折。(77621682) Morphology.CustomPronoun 引导式访问 已知的问题 将引导式访问与 VoiceOver 配合使用时，您可能无法输入引导式访问密码来结束引导式访问。(79370792) 解决方法：如果设置了设备密码，请强制重启设备以结束引导式访问。 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 解决了引导式访问导致点击开始按钮后无法启动的问题。(78229283)

修复了在引导访问处于活动状态时拨打电话时导致电话意外退出的问题。(78474289) 健康 已知的问题 您最多只能与三个人共享健康数据，并且最多可以接收三个人的健康数据。(77534149) 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了需要您打开“健康”才能接收共享邀请的问题。(74996608)

修复了点击停止共享后导致延迟的问题。(77030574)

修复了在您尝试共享健康数据时导致错误的问题。(78508260)

修复了导致特定人员的共享健康数据似乎丢失的问题。(77943795)

修复了导致您在尝试设置健康共享时收到错误的问题。(78007265)

修复了当您从两个名字相同的人那里收到健康数据时会产生意外结果的问题。(78520265) 家 已知的问题 将 Matter 配件与第三方家庭集线器连接的 API 当前不可用。(79729460)

您无法与使用 Thread 的 Matter 配件配对。(74458377)

Thread 配件在初始设置后可能不使用 Thread，而是使用蓝牙 LE。(79214660) 解决方法：将配件移到家庭集线器附近，然后多次切换配件状态。

配对后，Mat 配件可能会进入“无响应”状态。(76019163) 解决方法：从主页中移除配件，重置配件，然后将其添加回主页。如果问题仍然存在，请重新启动 Home 集线器。如果问题仍然存在，请从 Home 中移除 Home hub 并重新添加。如果问题仍然存在，请移除房屋并创建一个新房屋。

与 Matter 配件的初始配对尝试可能需要出乎意料的长时间并最终失败。(77967587) 解决方法：重新尝试配对配件。

您最多可以在家中配对五个 Matter 配件。(77967671)

只有房主（而非受邀用户）才能配对 Matter 配件。(76012945)

您可能会停止接收来自 Matter 配件的通知。(77514813) 解决方法：重新启动您的设备。

如果您使用相同的 iCloud 帐户创建新家，现有家中的 Thread 配件可能会回退到蓝牙。(78129824) 解决方法：从家中移除受影响的 Thread 配件并重新添加。 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 删除了相机设置中的“包裹检测”开关不可用时。(78020938)

修复了阻止您在 Home 中创建其他 HomePod 闹钟的问题。(78279213) 主屏幕 已知的问题 从侧栏中选择类别后，小部件库可能会显示错误的小部件类别。(78882533) 解决方法：关闭并重新打开小部件库。

从小部件库中拖动小部件时，主屏幕可能会意外退出。(79360336)

iPadOS 14 中的大型固定最喜欢小部件无法正确迁移到 iPadOS 15 测试版。(78419030) 解决方法：在编辑模式下使用小部件库将固定小部件重新添加到主屏幕。

在小部件库中取消搜索后，取消按钮仍然可见，这可能会使小部件库空白。(78572049) 解决方法：关闭并重新打开小部件库。 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了在应用程序库搜索或扩展类别中向上滑动时导致整个应用程序库被关闭的问题。(75298316)

修复了在 iPadOS 主屏幕上拖动小部件时导致意外布局的问题。(78461690)

修复了导致“今日”叠加中小部件之间没有空间的问题。(78476875)

修复了应用程序库搜索中的部分标题以在滚动时正确淡入淡出。(78028831)

修复了导致应用程序库搜索中部分之间的分隔线丢失的问题。(78251426)

将主屏幕上应用程序图标旁边的屏幕时间指示器固定为正确的颜色。(76013929)

修复了在焦点处于活动状态时将页面移动到最后一页后导致主屏幕页面以意外顺序显示的问题。(78426963) 云 已知的问题 当您拒绝恢复联系人邀请时，您可能会看到一条消息，表明您已接受邀请。邀请未被接受，已按预期拒绝。(79401130)

iCloud Private Relay 提供给网站的网络位置可能没有预期的那么精确。更新您操作的服务器的 IP 地理数据库以获得正确的位置信息。(77291090)

在开发过程中，如果流量无法私下路由，iCloud Private Relay 会回退到直接连接。(78433904) 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 使 iCloud 私人中继设置可用。(78603429, 78287769)

修复了需要所有登录您的 iCloud 帐户的设备运行 iOS 15 测试版或 macOS Monterey 12 测试版才能设置帐户恢复联系人的问题。(78401415)

解决了使用电话号码设置帐户恢复联系人时无法发送邀请的问题。(78483506)

解决了导致 iCloud Private Relay 意外运行的问题。(78516754) 键盘 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 解决了当键盘不在屏幕上时旋转时的意外行为。(78593028) keyboardLayoutGuide

修复了 iPadOS 键盘快捷键菜单外观。现在每次按住 Command 键时它都会出现。(74902281) 语言和地区 已知的问题 某些语言可能会显示未本地化的文本。(79373100) 日志记录 已知的问题 对于每个进程崩溃，iOS 都会生成两个崩溃日志。(76650102) 邮件 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了文档扫描仪以按预期运行。(77522226)

修复了导致在电子邮件的标题栏上向下滑动以在本地保存草稿，但未与其他设备同步的问题。(77525588)

修复了当您选择使用在“快速查看”中打开的附件回复或撰写新邮件时，无法将附件添加到新邮件的问题。(77721532) 地图 弃用 MKPinAnnotationView 并在此测试版中标记为已弃用。(78536295) MapPin 已知的问题 滚动报告视图可能会产生意外结果。(78823129) 附近互动 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了在使用附件提供的配置数据创建过程中导致错误的问题。(78430145) NINearbyAccessoryConfiguration 联网 弃用 现在已弃用对代理自动配置 (PAC) 的明文 HTTP URL 方案的支持。仅对 PAC 使用 HTTPS URL 方案。这会影响所有 PAC 配置，包括但不限于通过设置、系统偏好设置、配置文件和 URLSession API（例如、 和 ）设置的配置。如果您配置明文 HTTP PAC URL，系统可能会在 PAC 文件加载期间将其升级为 HTTPS。通过 DNS 的 Web 代理自动发现 (WPAD) 协议不受影响。动态主机配置协议 (DHCP) 选项 252 WPAD 可能会在 PAC 文件加载期间尝试将明文 HTTP URL 升级为 HTTPS。(61981845) connectionProxyDictionary CFNetworkExecuteProxyAutoConfigurationURL(_:_:_:_:) 笔记 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了通过快速笔记分享到消息的问题，它正确地显示了一个可见的发送按钮。(75712983) 相片 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了即使关闭消息中的自动共享开关也会导致“与你共享”的问题。(78181276)

修复了在“回忆”中无法共享的问题。(78163273) 隐私 已知的问题 记录应用活动日志可能包含相同访问权限的重复条目。(77168882)

软件更新或从备份恢复后，记录应用程序活动默认为关闭。(77466774) 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了未清除记录应用活动日志的重置位置和隐私。(76568242) 修复了不能准确反映时区变化的记录应用活动日志时间戳。(78278614)

修复了错误地归因于 Safari 的应用网络连接链接预览的记录应用活动日志记录。(77288250)

修复了关闭记录应用活动时未要求您确认删除记录数据的问题。(76404276) 现实作曲家 已知的问题 您可能无法在 Reality Composer 中创建新项目。(79418400) 解决方法：在 macOS 上的 Reality Composer 中创建一个新项目，然后 .rcproject 通过 AirDrop 或邮件将文件传输到您的设备。 苹果浏览器 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了当从跟踪器隐藏 IP 地址时 Safari 无法按预期加载网站的问题。(78529425)

修复了导致 Safari 在点击搜索栏时意外退出的问题。(78582318) 设置助手 已知的问题 以前已知的 Wi-Fi 网络可能会意外丢失。(79368806) 解决方法：重新加入网络并重试。 学校工作 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了在“课业”中打开文档时导致错误的问题。(77528937) 分享游戏 已知的问题 SharePlay 可能看起来不可用。(79306972) 解决方法：退出 FaceTime，然后重新登录。

在通话期间讲话时，媒体音量可能会意外高。(77856932)

如果活动元数据大于 27KB，则共享活动可能无法启动。(78776780)

如果您离开然后重新加入 SharePlay 会话，您可能不会在播放的同一点重新加入。(79431429) 解决方法：结束，然后为所有参与者重新开始播放。

如果一个会话的参与者超过五个，SharePlay 性能可能会受到影响。(79466576)

结束屏幕共享体验时，FaceTime 音频和视频可能会失去同步。(79106154) 解决方法：先关闭麦克风，然后再打开。

如果您在 Apple TV 上启动 SharePlay 会话，确认请求可能不会出现在您的 iOS 设备上。(79425227) 解决方法：取消 iOS 设备与 Apple TV 的配对，然后重新配对。

共享您的显示时收到的通知将对其他 SharePlay 参与者可见。(79456016) 解决方法：在 SharePlay 会话期间启用“请勿打扰”。

在某些设备上，FaceTime 摄像头会在屏幕共享会话开始时关闭。(78620351)

在 Apple TV 上结束播放后，可能无法在 iOS 设备上继续播放。(79456371)

iOS 上的 AirPlay 设备列表不能用于从 tvOS 带回 SharePlay 内容。(77996544) 解决方法：在 tvOS 上使用控制中心。 如果 iOS 设备未进行 PIN 配对，则无法将 SharePlay 内容发送到 Apple TV。(76149579) 解决方法：在将 SharePlay 内容传输到 Apple TV 之前，使用 PIN 将 iOS 设备与 Apple TV 配对。 沙赞基特 已知的问题 添加到默认实例的媒体项目不会出现在 Shazam 中。(77785557) SHMediaLibrary 解决方法：长按音乐识别控制中心模块查看内容。 SHMediaLibrary 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了 songs 属性可用性的问题。(78589271) 快捷方式 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了快捷方式编辑器中的拖放问题；它现在可以可靠地工作。(77395180)

解决了编辑器文本字段中变量条目的意外行为。(78119853) Siri 已知的问题 设备端语音识别仅支持以下语言：中文（普通话 - 中国大陆）、英语（澳大利亚）、英语（加拿大）、英语（英国）和英语（美国）。(78483609) 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了导致 Siri 错误处理新公告通知类型的后续请求的问题。(78177497) 睡觉 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了导致 Apple Watch 在 Wind Down 开始时进入睡眠锁定的问题。它现在等到就寝时间开始进入睡眠锁定。(77529487) 已知的问题 如果可用存储空间少于 500 MB，您可能无法使用软件更新来更新您的设备。(78474912) 迅速 已知的问题 该 async Task 在 MacOS 上，watchOS 和 tvOS 的 API 从不同 async iOS 中任务的 API。因此， Actor 在多平台项目中对对象的 Task API 调用可能会导致 async 函数在暂停点挂起。(79378627) 用户界面 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中的新功能 您现在可以 Text 使用. (72159423) FormatStyle 搜索时，如果您点击使用修饰符的建议，建议列表现在会消失，而不是显示您选择的单个建议。(76965399) searchCompletion(_:) 自定义可搜索修饰符使用 prompt 参数而不是前一个 title 参数配置的搜索字段的提示。(77988967)

SwiftUI 现在支持修饰符。(77827592) textSelection 已知的问题 从导航堆栈中的第三个屏幕弹出后，您无法推送到第三个屏幕。(79076444) 如果您 Text 从包含形态属性的 an 创建一个视图，然后在 a 内插入该视图，则 的属性不会影响显示的文本。(78914478) AttributedString Text LocalizedStringKey AttributedString 例如： Text("\(Text(attributedString)) friend(s)") AsyncImage 在 List 有时过早取消图像下载。(78187465) 提供对 的绑定可能需要包含在关键路径参数中，并且在 iOS 和 iPadOS 14 及更早版本中不可用。(77890799) OutlineGroup wrappedValue init(_:children:content:) BorderlessButtonMenuStyle 并且不能作为静态成员使用。诸如不编译之类的语法。(78606888) BorderedButtonMenuStyle .menuStyle(.button) 解决方法：改为提供已初始化的样式类型。例如，。 menuStyle(BorderlessButtonMenuStyle()) List 使用 using 在新添加的行中聚焦视图需要将焦点状态属性的更新推迟到下一次主运行循环运行时。(78607356) FocusState LocationButton 通过 SwiftUI 自定义时可能会错误地绘制。(79370118) 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 在折叠的多列导航视图中推送详细信息现在可以用于任意深度。(77919440) 修复了导致 a in a 更新不正确的文本绑定的问题。(78168257) TextField ForEach 修复了导致 List 错误应用 的问题。(76889711) safeAreaInset(edge:alignment:spacing:content:) 修复了使用 AppKit 和 UIKit 中的下划线颜色属性导致异常的问题。(78409689) AttributedString

修复了如果工具栏修饰符位于应用程序的根视图上，则不会显示 with 位置的问题。(77936794) ToolbarItem keyboard

工具栏项目中的按钮现在尊重自定义样式或对其标签的自定义。内的按钮具有改进的间距、命中测试和默认悬停效果。(77303539) navigationBarItems(leading:) 弃用 Function ( Fn ) 快捷键修饰符已弃用并保留供系统使用。(78627099) 第三方应用 已知的问题 从本地备份恢复设备后，第三方应用程序可能无法打开，其中主机的 Apple ID 与设备的 Apple ID 不同。(77336986) 解决方法：重新启动您的设备。 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了无法为某些应用选择语音隔离或广谱麦克风模式的问题。(78534920) 翻译 已知的问题 系统范围的转换会向服务器发送请求，即使设备上模式处于开启状态。(75374469) 用户界面工具包 已知的问题 折叠硬件键盘快捷键栏不会正确调用. (74440016) UIKeyboardLayoutGuide 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了 UIKit 文本视图，例如和在渲染 Markdown 时正确渲染文本样式（粗体、斜体、代码和删除线）。(74107883) UITextView UILabel

修复了 上属性的可用性。(77943286) UISheetPresentationController UIViewController 超宽带 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了导致测距产生意外结果的问题。(78168600) 天气 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了导致出现意外降水通知的问题。(77269918) 网页套件 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 固定以正确提供. (76554090) ASAuthorizationSecurityKeyPublicKeyCredentialAssertionRequest ASAuthorizationSecurityKeyPublicKeyCredentialAssertion Xcode 已知的问题 MusicKit 功能（例如使用音乐请求加载内容）在模拟设备中不起作用。(78559381) 已在 iOS 和 iPadOS 15 beta 2 中解决 修复了由 Interface Builder 创作的应用程序以正确显示. (78186685) CLLocationButton 修复了使用旧本地化代码（例如 English 或使用常见变体代码（例如与文本标签中断）进行本地化的应用程序的问题。(78268837) ko_KR CLLocationButton 应用商店 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 StoreKit 2 引入了一个现代的基于 Swift 的 API，它利用了新的语言功能，如 Swift 并发性。使用此 API 加载产品信息、在您的商店中显示应用内购买、允许客户进行购买、管理对内容和订阅的访问以及接收由 App Store 以 JSON 网络签名 (JWS) 格式签署的交易信息。(66587964) 音频单元 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 音频单元现在提供音频单元主机可以在 iOS 中显示的自定义视图。使用该属性来确定是否具有用户界面。使用方法来获取的。自定义视图支持通过属性设置视图的色调颜色。这可用于将视图的颜色设置为每个轨道的不同颜色或匹配应用程序的外观。(74183251) providesUserInterface AUAudioUnit requestViewController(completionHandler:) AUViewController view tintColor 核心触觉 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 如果暂停恢复，则、 和类型的事件现在会在事件中间恢复播放。如果玩家在特定时间偏移量开始，这些事件不会在事件中间开始。(29274583) CHHapticEventTypeAudioContinuous CHHapticEventTypeHapticContinuous CHHapticEventTypeAudioCustom CHHapticAdvancedPatternPlayer seek(toOffset:)

您现在可以控制是否将卷包络应用于 type 资源。默认情况下，这些资源使用内置的音量包络进行播放，该包络在开始时使信号渐入并在结尾渐出，以避免产生咔嗒声。(75491090) 您可以通过以下方式之一应用音量包络：

如果您通过为其注册音频资源 ID 来导入自定义音频资产，您可以通过系统传递给的新键值参数 来指定此行为。 CHHapticAudioResourceKeyUseVolumeEnvelope registerAudioResource(_:options:)



如果您使用 AHAP 文件或 of 引用音频资产，则可以使用模式键控制此行为。 initWithDictionary:error: CHHapticPattern CHHapticPatternKeyEventWaveformUseVolumeEnvelope 创建机器学习 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 在创建 ML 框架现在是在 iOS 和 iPadOS 15 beta 版，解锁新的机遇构建动态的应用经验，充分利用设备上的 ML。用于图像分类、声音分类、文本分类、手部姿势和手部动作分类的以任务为中心的 API 以及用于经典表格分类和回归的 API 都可用。(37087332) 基于音频特征打印的算法可以更快地训练声音分类器模型，具有更高的准确性、更低的延迟和更小的模型尺寸。这现在是 Create ML 中的默认算法选项。(70106630) MLSoundClassifier MLSoundClassifier 基础 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 Foundation 现在包括一个自动语法协议引擎。这简化了您的代码并减少了您提供的本地化字符串的数量，方法是自动改变本地化字符串以考虑复数、语法性别协议以及与用户的称呼条款的协议。它适用于英语和西班牙语。(70210115)

格式化 API 现在可用，它们专注于格式并消除了创建、配置和缓存格式化程序实例的需要。每种 Formatter 类型都有一个 formatted 功能。这些函数具有允许配置和自定义样式的参数。(70220307)

JSONSerialization 而 JSONDecoder 现在支持从 JSON5 解码。(73954652)

SortDescriptor 、和 API 提供了一个 Swift 接口来表达对值进行排序的可归档规则。(74264359) KeyPathComparator SortComparator 健康 已在 iOS 和 iPadOS 15 测试版中解决 修正了一个问题，以返回特定的数据类型，它不支持，其中包括一个错误，和。(73254136) enableBackgroundDeliveryForType:frequency:withCompletion: HKCorrelationType HKCharacteristicType HKActivitySummaryType 日志记录 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 os_signpost(_:dso:log:name:signpostID:) 来自 Swift 是所有平台上框架操作系统的一部分： 注意：这些 API 在 iOS 14 和 iPadOS 14 及更早版本中不可用；但是，现有的 API 仍然可用。(54756831) os_signpost

OSSignposter 使用子系统和类别、现有 OSLog 对象或现有 Logger 对象进行实例化。



OSSignposter API 提供了用于发出路标的方法。发出路标，发出路标，发出路标。这些替换了基于和的现有调用。 beginInterval(_:id:) begin endInterval(_:_:) end emitEvent(_:id:) event os_signpost String varargs



API 支持 String 对元数据参数进行插值。 String 插值与 Logger API 接受的插值相同。



OSSignposter API 支持所有格式和隐私选项 —— 以前由函数提供 —— 并遵循与 Logger API 相同的语法。 os_signpost



这些 API 提供了对旧 API 的性能改进。



在 OSSignposter type 提供了一种通过周围的代码块的新范围的 API begin 和 end 路标，。 withIntervalSignpost(_:id:_:around:) 联网 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 发送的默认 Accept-Language 标头 URLSession 具有更新的格式和多个区域设置的更正值。除了首选语言之外，如果当前系统语言与首选语言不同，标头还包括作为后备的当前系统语言。此行为会影响链接到 macOS 12、iOS 15、tvOS 15 和 watchOS 8 SDK 的应用程序。(38772422)

URLSession 现在包括 async 功能。(68890254) 例如，一次性获取： let (data, response) = try await URLSession.shared.data(from: URL(string: "https://www.le.com")!)if let httpResponse = response as? HTTPURLResponse, httpResponse.statusCode == 200 { // Use data.} 并支持字节流： AsyncSequence let (bytes, response) = try await URLSession.shared.bytes(with: URL(string: "https://www.le.com")!)if let httpResponse = response as? HTTPURLResponse, httpResponse.statusCode == 200 { for try await line in bytes.lines() { // Parse line. }} 隐私 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 要下载在应用隐私报告中显示应用内容的文件，请选择设置 > 隐私 > 记录应用活动。(77758720) SKAdNetwork iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 如果开发人员选择接收获胜回传，设备现在可以将获胜回传的副本发送给所宣传的应用程序的开发人员。(75054513) 迅速 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 现在提供了一种新的 Swift 值类型，它具有与 Swift 字符串相同的字符计数行为。它是完全可本地化的，还包括对 Markdown、Codable、强类型属性等的支持。(27227292) AttributedString

NotificationCenter 包括一个使用 async/await 接收通知的新 API。(74401384) AsyncSequence for await note in NotificationCenter.default.notifications(named: .MyNote) { // Use note.} 用户界面 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 LocalizedStringKey 现在可以包含 Markdown 语法。当您 Text 从 a 创建视图时，系统会解析 Markdown 字符串，包括使用字符串文字创建的视图。系统样式根据 Markdown 构造。(74515884) LocalizedStringKey Text Text 您可以 Text 从结构创建。尊重您通过 SwiftUI 属性范围内的属性提供的样式；这些样式优先于您通过视图修饰符提供的样式。(74841755) AttributedString Text 特定类型的动画现在在主线程之外执行，因此有新的线程安全要求。(70524799) 确保以下函数和类型是线程安全的：

符合这些协议的所有方法和类型的访问器：, , , , , , , , , , . AlignmentID Animatable EnvironmentKey EnvironmentValues Equatable GeometryEffect Hashable Identifiable PreferenceKey Shape VectorArithmetic



您传递给以下类型和函数的任何闭包，但前提是创建它们的视图没有对类型的引用：, , , , , , , , 。 ObservableObject ForEach GeometryReader backgroundPreferenceValue(_:_:) overlayPreferenceValue(_:_:) transformPreference(_:_:) anchorPreference(key:value:transform:) transformAnchorPreference(key:value:transform:) transformEnvironment(_:transform:) transaction(_:) 一个提供了一个现在更新其在用户键入约束力。当用户提交字段或焦点移离字段时格式化字段的文本。(67899823) TextField NSFormatter NSFormatter

A 现在在点击行时切换其扩展。(62208702) DisclosureGroup

默认是现在。(75072988) ListStyle insetGrouped

TextField 标签不会出现在表单中的字段旁边。使用 prompt 参数为字段指定显式占位符。(61260160) 已在 iOS 和 iPadOS 15 测试版中解决 修复了 Color 从 a UIColor 或 NSColor . 此过程现在使用显式或初始值设定项。优先使用标准系统颜色而不是来自或的等效颜色。例如，在视觉上等效的. (73987059) init(uiColor:) init(nsColor:) Color UIColor NSColor blue systemBlue 修正了出动回调的问题和当任何一组的多个视图中的观点出现或消失。现在，当您将它们应用于一组多个视图时，并且仅在每次第一个视图出现和最后一个视图消失时调度回调。(75609476) onAppear(perform:) onDisappear(perform:) onAppear(perform:) onDisappear(perform:) 修复了标签视图在控件之间平均分配视图空间的问题。当水平布局时，标签视图现在优先显示标签，然后再将空间分配给其余控件。(74728764) 小部件和 watchOS 复杂功能中的符号图像现在从其矢量轮廓重新绘制，以避免像素化。(50464514) 固定资产目录图像设置了“保留矢量表示”选项，因此在通过从矢量源重新渲染调整大小时，图像可以正常工作。(49074629)

修复了使用大写键的键盘快捷键，因此它们不再具有隐式添加的 Shift (⇧) 修饰符。(68047066)

isPresented , , 和新操作会关闭 UIKit 提供的托管控制器。(52556186) PresentationMode DismissAction

修复了导致多行文本的无边框按钮意外对齐的问题。默认情况下，跨越多行文本的无边框按钮现在居中对齐。(75905535)

一个与基于它的第一个孩子不再尺寸本身，当内垂直滚动的包含。(65811306) TabView PageTabViewStyle ScrollView 表格数据 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 TabularData 是一个新的 Swift 框架，用于分析和操作表格数据。您可以使用它来读取 CSV 和 JSON 文件，以及连接、分组和聚合数据。(69982458) DataFrame 用户界面工具包 iOS 和 iPadOS 15 测试版中的新功能 对于针对 iOS 15 beta SDK 编译的应用程序，在文本视图和文本字段中键入时，按键命令不再拦截文本输入和文本编辑命令。例如，按下 Delete 键始终会删除一个字符，并且不会触发 Delete 键命令（如果存在）。要让键盘命令拦截文本输入，请将属性设置为在键盘命令上。这也需要键盘命令优先于焦点键盘导航命令，例如箭头和 Tab 键按下。(55118263) wantsPriorityOverSystemBehavior true

在 iOS 14 和 iPadOS 14 及更早版本中，当设置为 时，QuickType 栏将被禁用。对于与 iOS 15 和 iPadOS 15 或更高版本链接的应用程序，QuickType 栏已启用，并显示拼写检查候选项。如果新的行为是不可取的为您的使用情况，设置以隐藏 QuickType 吧。(68874861) autocorrectionType UITextAutocorrectionTypeNo spellCheckingType UITextSpellCheckingTypeNo

使用 iOS 15 beta SDK 进行编译时，几个关键的窗口相关属性、方法和通知会改变行为：

isKeyWindow 返回 true 如果窗口在其场景，而不是应用程序键。



becomeKeyWindow 当窗口成为其场景中的关键而不是应用程序时调用。



didBecomeKeyNotification 当窗口成为其场景中的关键而不是应用程序时发布。



resignKeyWindow 当窗口放弃其场景中的关键窗口状态而不是应用程序时调用。



didResignKeyNotification 当窗口放弃其场景中的关键窗口状态而不是应用程序时发布。(72873846)

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一旦配置文件被安装，测试版更新将通过 OTA 无线方式提供。建议最好在第二台 iPhone 或者 iPad 上安装 iOS 15 和 iPadOS 15，因为这是早期发布的软件，可能有问题。

在 iOS/iPadOS 15 测试期间，苹果将能够完善新功能，并在软件正式发布前解决错误 Bug，预计将在秋季发布。6 月份的发布也将允许开发者在他们的 App 应用程序中建立新的 iOS 和 iPadOS 15 功能。

新的测试版软件目前仅限于注册开发者，但苹果将在今年 7 月提供公开测试版。iOS 和 iPadOS 15 测试版距离 9 月正式发布日期之前，将间隔数月。

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