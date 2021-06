苹果 iOS/iPadOS 15 开发者 Beta 2 正式发布：修复海量 bug，新增多种功能

URLSession 现在包括 async 功能。(68890254)

例如,一次性获取:

let (data, response) = try await URLSession.shared.data(from: URL(string: "https://www.le.com")!)if let httpResponse = response as? HTTPURLResponse, httpResponse.statusCode == 200 { // Use data.}

并支持字节流: AsyncSequence

let (bytes, response) = try await URLSession.shared.bytes(with: URL(string: "https://www.le.com")!)if let httpResponse = response as? HTTPURLResponse, httpResponse.statusCode == 200 { for try await line in bytes.lines() { // Parse line. }}