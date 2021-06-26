三星反对 LG 零售店销售苹果 iPhone：也应该销售 Galaxy 手机

IT之家 6 月 26 日消息 此前据 Business Korea 报道，苹果正在考虑与 LG 建立新的合作关系，允许前者在 LG 的 400 多家零售“LG Best Shop”销售 iPhone、iPad 和 Apple Watch。

近日，据韩媒 heraldcorp，三星对该合作关系表示反对，并声称此举将违反两家公司在 2018 年签署的协议，该协议规定只有 LG 制造的手机可以在 LG 经营的商店销售，同样只有三星手机可以在三星商店销售（该协议旨在保护中小型商店免受两大巨头的侵害）。

然而，LG 指出协议中的一项条款表示，如果发生重大变化，可以重新谈判。当 LG 放弃移动业务时，情况确实发生了重大变化。发起该协议的协会也在质疑 LG 的举动，但一位官员表示同意，认为鉴于情况应进行重新谈判。

报道称，三星可能担心 LG 在韩国 400 多家商店出售 iPhone 将威胁其 5G 智能手机的市场份额。苹果是全球最大的 5G 手机供应商，三星排名第四。

IT之家了解到，苹果和 LG 最初的计划是销售 iPhone、iPad 和 Apple Watch（没有 Mac，因为 LG 不想与自己的电脑竞争）。最新报告称，该计划已被修改为仅销售 iPhone。

三星正试图通过要求韩国三大运营商（其中包括 LG U+）要求 LG 在 Best Shop 门店销售 Galaxy 手机来间接向 LG 施加压力。当然，这笔交易可能会面临一些内部反对，因为它可能会影响三星商店的销售额。