外媒：英特尔版 Mac 无缘 Win11，因为苹果不支持 TPM 2.0

IT之家 6 月 26 日消息 微软本周四发布了全新的 Windows 11 操作系统，为用户带来了更现代的 UI 设计，甚至可以运行 Android 应用，但并不是所有机型都能升级 Win11。

实际上所有英特尔 Mac 都无法得到 Win11 正式支持，因为苹果从未支持 TPM 2.0，而新的 M1 Mac 也不兼容任何版本的 Windows。

当然，你也可以像其他不满足条件的机型一样自行安装镜像中的 Install.wim 绕过 TPM 2.0 要求，但显然仅仅只是能运行却得不到任何官方支持，包括驱动和安全更新。

IT之家曾报道，Windows 11 的最低系统要求是：现代 1Ghz 64 位双核处理器、64GB 存储 + 4GB 内存，且支持 UEFI、Secure Boot 功能和 TPM 2.0，拥有 9 英寸 1366x768 分辨率显示屏、DirectX 12 显卡 / WDDM 2.x。

以下 Mac 是首批采用 TPM 2.0 CPU 的机型（苹果不支持）：

MacBook（视网膜，12 英寸，2017 年）

MacBook Air（13 英寸，2017 年）

MacBook Pro（15 英寸，2016 年）

MacBook Pro（13 英寸，2016，四个雷电 3）

MacBook Pro（13 英寸，2016，两个雷电 3）

Mac mini (2018)

iMac Pro (2017)

iMac（视网膜 5K，27 英寸，2017）

iMac（视网膜 4K，21.5 英寸，2017）

iMac（21.5 英寸，2017 年）

Mac Pro (2019)

在上述机型之前发布的任何 Mac 很可能永远等不到 Windows 11 正式支持。在之后发布的英特尔机型虽具有运行操作系统的最低要求，但苹果尚未提供官方支持，并且大部分 Mac 用户并不期待。

《微软表示 Win11 升级必须支持 TPM 2.0》