微星推出 MAG X570S 系列主板，均为无风扇设计

IT之家 6 月 26 日消息 据外媒 wccftech 消息，微星昨日在线上举办了新品展演，正式推出 MAG X570S 系列两款新主板，型号分别为 MAG X570S TORPEDO MAX、MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI。官方表示，两款主板将满足用户的工作和娱乐需求，发挥最大效用。

目前采用 AMD X570 芯片组的主板大都具备主动散热风扇，以应对 X570 的高发热。微星两款主板为无风扇设计，使用大面积散热片被动散热，同时 M.2 NVMe 硬盘位也覆盖有独立的铝制散热片。

这两款主板采用 AM4 接口，支持目前的锐龙 5000 系列等处理器。主板具有四根内存插槽，最大支持 128GB 内存。此外，还有两个 PCI-E X16 插槽、PCI-E X1 插槽，提供两个 M.2 固态硬盘安装位。

接口方面，TORPEDO MAX 主板具备两个有线网口，一个为 1Gbps，一个为 2.5Gbps。而 TOMAHAWK MAX WIFI 主板具有一个 2.5Gbps 网口，但额外包含一块英特尔 Wi-Fi 6E AX210 无线网卡。

IT之家了解到，微星两款 MAG X570S 系列主板预计将于近期正式发售，价格暂时未公开。