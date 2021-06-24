微星推出 CMP 50HX 矿卡：3584 CUDA 核心，单涡轮风扇

IT之家 6 月 24 日消息 微星今日正式推出了自家的 CMP 50HX 挖矿专用显卡。尽管这款显卡不可以输出视频信号，不对普通用户零售，但微星依旧为其设计了较为美观的外壳。该产品采用单涡轮风扇散热，侧面出风，散热器表面有着半透明开窗，可以看到散热器。

参数方面，这款显卡采用了 TU102“图灵”架构 GPU，具有 3584 个 CUDA 核心，少于 RTX 2080 Ti 的 4352 个核心，预计性能也会降低。显卡 GPU 频率为 1350MHz，加速频率 1545MHz，配备 10GB GDDR6 显存，显存位宽 320-bit，速度 14Gbps。关于挖矿性能，这种显卡专为以太坊 ETH 设计，哈希值运算性能 45MH/s。此外，显卡功耗为 225W。

这款显卡的涡轮风扇采用双滚珠轴承结构，保证了寿命和稳定性。显卡背板也覆盖有大面积金属，保证散热。官方表示，微星 CMP 50HX 矿卡的 PCB 进行了重新设计，并不是对此前显卡简单改版，显卡的供电电路更加可靠，保证了连续运行的稳定性。

IT之家了解到，这款显卡的接口采用的是 PCIe 1.0×4 协议，远远低于目前主流的 PCIe 3.0/4.0×16。此外，显卡侧面挡板位置也仅剩散热片，彻底杜绝了用户自行添加视频输出接口的可能。