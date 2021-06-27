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我国今年新增 37 个本科专业：约 1/3 为电子信息类和人工智能类，包括智能采矿、智慧交通等

2021/6/27 20:05:43 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 6 月 27 日消息 据央视新闻报道，教育部最新版高校招生专业目录中，今年新增 37 个本科专业，其中约 1/3 是电子信息类和人工智能类

IT之家了解到，其中包括量子信息科学、智能交互设计、能源互联网工程、柔性电子学、智能测控工程、智能工程与创意设计、智能采矿工程、智慧交通、智能飞行器技术、智慧牧业科学与工程、智能影像工程等专业。

▲列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单（2021 年）| 图源：教育部新闻办公室

央视指出，近年来大类招生成趋势，即先进行一年的通识教育、再确定专业方向，填报此类志愿时，要多了解专业分流方式和相关的转专业政策。

随着各地高考成绩陆续公布，填报志愿的时间也即将到来。以山东省为例，首次志愿填报将于在 6 月 30 日开始。各批次填报时间安排具体如下：

  • 6 月 30 日，填报普通类提前批和体育类提前批第 1 次志愿；填报艺术类本科提前批第 1 次志愿；填报春季高考技能拔尖人才第 1 次志愿。

  • 7 月 5 日至 8 日，填报普通类特殊类型批志愿；填报普通类常规批和体育类常规批第 1 次志愿；填报艺术类本科批第 1 次志愿；填报春季高考本科批第 1 次志愿。

  • 7 月 14 日，填报普通类提前批、艺术类本科提前批和体育类提前批第 2 次志愿；填报春季高考技能拔尖人才第 2 次志愿。

  • 7 月 22 日，填报艺术类本科批第 2 次志愿、春季高考本科批第 2 次志愿。

  • 7 月 26 日，填报艺术类本科批第 3 次志愿、春季高考本科批第 3 次志愿。

  • 7 月 26 日至 28 日，填报普通类、体育类常规批第 2 次志愿；填报艺术类专科批第 1 次志愿、春季高考专科批（含技能拔尖人才）第 1 次志愿。

  • 8 月 2 日至 3 日，填报普通类、体育类常规批第 3 次志愿；填报艺术类专科批第 2 次志愿、春季高考专科批第 2 次志愿。

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关键词：专业电子信息人工智能

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