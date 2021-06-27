我国今年新增 37 个本科专业：约 1/3 为电子信息类和人工智能类，包括智能采矿、智慧交通等

IT之家 6 月 27 日消息 据央视新闻报道，教育部最新版高校招生专业目录中，今年新增 37 个本科专业，其中约 1/3 是电子信息类和人工智能类。

IT之家了解到，其中包括量子信息科学、智能交互设计、能源互联网工程、柔性电子学、智能测控工程、智能工程与创意设计、智能采矿工程、智慧交通、智能飞行器技术、智慧牧业科学与工程、智能影像工程等专业。

▲列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单（2021 年）| 图源：教育部新闻办公室

央视指出，近年来大类招生成趋势，即先进行一年的通识教育、再确定专业方向，填报此类志愿时，要多了解专业分流方式和相关的转专业政策。

随着各地高考成绩陆续公布，填报志愿的时间也即将到来。以山东省为例，首次志愿填报将于在 6 月 30 日开始。各批次填报时间安排具体如下：