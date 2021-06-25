机器学习已成熟：谷歌组建新机器学习团队，欲将 AI 应用于核心旗舰产品

北京时间 6 月 25 日上午消息，谷歌将一个人数只有几十人的 AI 研发团队分拆，放入新成立的机器学习团队，该团队的目标是想在 AI 领域找到发展机会。

根据谷歌发送给员工的备忘录显示，谷歌想将机器学习技术应用于自家产品，而新团队正是此计划的“中心”。另外，新团队将纳入谷歌核心部门，而该部门将为谷歌旗舰产品开发技术基础设施。

谷歌高管在备忘录中说，在未来 2-3 年内谷歌要在 AI 领域获得可观成果，这是全公司层面的目标，调整组织结构可以让公司站在更好的位置上朝着目标前进。

新团队由 AI 部门工程副总裁纳达瓦・阿伦（Nadav Aron）领导。在研发过程中，来自多个团队的机器学习研究人员将会携手合作，组建新团队。备忘录还说，来自其它谷歌产品的员工也能加入。

谷歌新闻发言人回应称：“机器学习已经高度成熟，它成为我们技术和产品的核心，每天都有很多人使用这些技术和产品，所以我们为机器学习扩充基础设施。与此同时，谷歌研究院（Google Research）团队也在扩张，我们想在 AI 及相关领域收获更多创新。”

机器学习硬件软件正在快速进化，谷歌将不同团队的人才组合在一起，变成新团队新部门，这样能让谷歌更好应对挑战。

上周，谷歌将谷歌研究院健康部门 100 多名员工调到搜索、Fitbit 部门。