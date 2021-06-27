中芯国际授梁孟松 2400 万元股票，留任应稳了

IT之家 6 月 27 日消息 根据官方消息，6 月 25 日中芯国际（688981）召开了 2021 年第一次临时股东大会，表决通过了 2020 年年度报告。此外，股东大会批准了《2021 年科创板限制性股票激励计划（草案）》，将授予梁孟松 40 万股限制性股票，市值约 2400 万元。本次股东大会过后，中芯国际 A 股周五收盘上涨 2.79%。

根据中芯国际公告，本次激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 7565.04 万股，激励对象不超过 4000 人，约占公司 2020 年底员工总人数的 23.05%。除了梁孟松以外，还授予中芯国际董事长周子学、副董事长兼执行董事蒋尚义、联合首席执行官兼执行董事/核心技术人员赵海军每人 40 万股限制性股票，此外授予首席财务官兼执行董事高永刚 36 万股；技术研发副总裁、核心技术人员周梅生以及董事会秘书、副总裁分别获得了 36 万股和 16 万股。

按照中芯国际 A 股最新收盘价 59.31 元/股计算，这 40 万股价值约合 2372 万元人民币。

官方表示，本次激励计划的股票授予价格为每股 20 元，意味着满足条件后，激励对象可以每股 20 元的价格购买增发的中芯国际 A 股普通股股票。

IT之家了解到，中芯国际梁孟松生于 1952 年，他带领了中芯国际完成了 28 纳米到 7 纳米芯片开发任务，目前正向 5 纳米工艺进军。此前梁孟松因为蒋尚义的加入，于 2020 年 12 月递交了辞职信，但是目前的这一股权激励举措，意味着这位技术大拿将继续留在中芯国际。为了挽留他，中芯国际今年还送了他一套价值 2250 万元的住房用于居家生活。