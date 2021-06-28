夏促开启，Steam 一周销量榜：《盗贼之海》夺冠、多款大作回归

IT之家 6 月 28 日消息 据 Valve 消息，截止到 2021 年 6 月 27 日的 Steam 商店一周销量排行榜现已公布。

Steam 商店榜单内游戏 Top10：

01. 盗贼之海

02. 只狼：影逝二度 - 年度版

03. 地平线零之曙光完整版

04. 极限竞速：地平线 4 标准版

05. 光环：士官长合集

06. V 社 VR 套件

07. 绝地求生 PUBG

08. 腐蚀 Rust

09. 极限竞速：地平线 4 终极版

10. 双人成行

盗贼之海相信大家都不会太陌生，而随着一年一度的 Steam 夏季促销活动到来，我们的多款老朋友也再次回到这个舞台，例如此前近一年霸榜的《绝地求生 PUBG》。

IT之家了解到，《盗贼之海（Sea of Thieves）》是一款由 Rare 研发、Xbox Game Studios 发行的一款动作冒险类游戏，于 2018 年 3 月 20 日发行，现价 77 元人民币，上周排名第九。

IT之家科普：“Steam 商店一周销量排行榜”与 Steam 首页上的“热销商品”和“全球热销商品”有什么区别？