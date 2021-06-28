币安英国业务被禁：在全球遭遇监管风暴

北京时间 6 月 28 日早间消息，据报道，英国金融监管机构宣布禁止币安在该国从事任何受监管的活动，并针对该平台向消费者发出预警。

英国金融市场行为管理局（FCA）在落款日期为 6 月 25 日的通知中表示，作为币安在英国唯一受监管的实体，币安市场“未经 FCA 书面许可，不得展开任何受监管的活动…… 该决定立刻生效”。

该机构还针对币安市场和整个币安集团向消费者发出预警。

币安在声明中表示，该公司 2020 年收购的币安市场尚未使用其监管许可，而 FCA 的举措不会影响币安网站上的服务。

该公司发言人说：“我们采取合作态度配合监管者，并且非常认真地履行合规义务。我们积极跟进这一领域不断变化的政策法规。”

币安去年 6 月宣布收购一家受 FCA 监管的实体，并将借此提供使用英镑和欧元的加密货币交易服务。

监管风暴

虽然加密货币交易目前在英国不受直接监管，但提供加密货币衍生品交易服务却要受到管制。

FCA 曾经告知币安，在 6 月 30 日前必须在其官网和社交媒体张贴如下声明：“币安市场有限公司未获准在英国从事任何受监管的活动。”

币安还必须保护和保存所有与英国消费者有关的记录，并在 7 月 2 日前上报 FCA 此事已经完成。

FCA 尚未解释为何采取这些措施。

英国公民仍可在其他司法管辖区访问币安的服务。

FCA 正在加大对加密货币交易的监管，这类业务最近几年在英国及其他国家广受追捧。

自 1 月以来，FCA 已经要求所有提供加密货币相关服务的企业登记注册，并证明他们遵守了反洗钱法规。但直到本月早些时候，只有 5 家公司登记注册，绝大多数公司并未遵守规定。

日本监管者也在 6 月 25 日表示，币安在该国属于非法运营。日本金融服务局还在官网上张贴了相关通知。

上月有媒体报道称，美国司法部和国税局负责调查洗钱和税务违法行为的官员，也在向熟悉币安业务的人了解情况。

德国金融监管机构 BaFin 在 4 月宣布，该交易所可能因为在未向投资者提供融资计划书的情况下发行数字代币而遭到处罚。