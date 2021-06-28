手握 218 颗卫星，OneWeb 与英国电信达成合作：提高农村宽带覆盖

北京时间 6 月 28 日早间消息 据报道，英国电信和卫星运营商 OneWeb 签署协议，探索为英国偏远地区和海上居民提供宽带互联网的方法。

一名发言人表示，目前 OneWeb 共有 218 颗卫星，并计划在周四再发射 36 颗。

英国电信和 OneWeb 还将研究如何提高偏远地区用户获取数据的速度，以及如何改善人们在手电话上获得的信号，包括如何防止手机信号中断太多次。

两家公司还希望为英国电信的全球客户开发服务。

英国电信首席执行官菲利普・詹森 (Philip Jansen) 表示:“很明显，我们需要与政府和行业内部建立更紧密的合作关系，以确保网络可以覆盖全国的每一个角落。”

去年 OneWeb 在破产时被英国政府和印度企业集团巴蒂环球 (Bharti Global) 收购。今年 4 月，OneWeb 获得了欧洲通信卫星公司 (Eutelsat) 的一大笔投资。

OneWeb 与英国电信更紧密合作计划出台之际，英国政府正在实施 50 亿英镑的千兆比特项目（Project Gigabit），旨在改善英国农村的宽带覆盖。

此外，OneWeb 在近地轨道上有数百颗卫星。该公司目前正在扩大其网络，并表示将在今年晚些时候开始提供服务。

OneWeb 与埃隆・马斯克（Elon Musk）的星链 (Starlink) 等供应商竞争，星链最近获得了运营许可证。

去年 11 月，英国通信管理局 (Ofcom) 授予星链执照后，该公司于今年 1 月开始在英国试服务。