中国千兆宽带用户 2021 年前 5 个月同比暴增 439.6%，提前完成全年目标

IT之家 6 月 23 日消息 日前，工信部公布了 2021 年 1－5 月通信业主要指标完成情况。从中可以看到，中国 FTTH/O 用户持续保持高位增长，成为全球引领者。

截止 2021 年 5 月，中国互联网宽带接入用户为 5.05 亿户，历史首次突破 5 亿大关，同比增长 9.4%。其中城市宽带接入用户 3.56 亿，同比增长 10.1%；农村宽带用户接入 1.49 亿，同比增长 7.7%。

FTTH/O 用户光纤接入用户为 4.75 亿户，同比增长 10.5%。其中，100M 速率以上用户 4.61 亿户，同比大增 16.0%，相比去年底，5 个月净增 2641 万户，平均每个月净增超过 500 万户。

1000M 速率以上用户为 1219 万户，同比暴增 439.6%。相比去年底，5 个月净增 579 万户，平均每个月净增超过 100 万户。

计算可以得知，中国百兆宽带用户占比已经达到 91.27%，千兆宽带用户占比为 2.41%。

按照工信部今年 3 月份发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，到 2021 年底，千兆光纤网络具备覆盖 2 亿户家庭的能力，万兆无源光网络（10G-PON）及以上端口规模超过 500 万个，千兆宽带用户突破 1000 万户。也就是说，5 月份已经提前完成全年目标！

《计划》还表示，到 2023 年底，千兆光纤网络具备覆盖 4 亿户家庭的能力，10G-PON 及以上端口规模超过 1000 万个，千兆宽带用户突破 3000 万户。建成 100 个千兆城市，打造 100 个千兆行业虚拟专网标杆工程。