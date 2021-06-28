亚马逊布局 AWS 加密服务，曾想收购加密消息应用 Signal

北京时间 6 月 28 日消息，亚马逊公司在上周宣布收购加密消息服务 Wickr。知情人士称，在此之前，亚马逊还考虑过收购加密消息应用 Signal。

知情人士称，亚马逊近期一直有意加强其云计算服务 AWS 的加密功能，想要通过收购 Signal 等现有加密消息服务的方式以更快速度实现这一目标。目前，亚马逊“S 团队”(高级管理层) 的大部分最高级领导者都在使用 Signal 进行沟通。

▲ 亚马逊 AWS CEO 杰西

但是，亚马逊最终放弃了收购 Signal 这一想法，因为除了庞大用户基础外，AWS 并未从 Signal 身上看到独特的客户价值主张。所谓客户价值主张是企业站在客户角度思考，提供产品或服务。同时，Signal 估值是传统热门软件公司的数倍，AWS 无法证明其估值的合理性。另外，Signal 目前的法律架构也使得亚马逊难以实施收购，其创始人莫克西・马林斯派克 (Moxie Marlinspike) 并不喜欢大型科技公司。

相比之下，亚马逊收购 Wickr 的交易就更为合理，因为 Wickr 以远远更低的价格提供了类似效益，而且它在加密等领域拥有可以立即使用的重要知识产权。