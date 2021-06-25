海外网店价格爆炒翻番的背后：售价虚高、套路不断

据 App Annie 发布的《2021 年移动市场报告》数据显示，受疫情的影响，2020 年移动设备使用量直线上升，用户总量在不到 12 个月内，向前推动了 2 至 3 年。在各类手机应用普遍趋热的氛围下，2021 年线上购物继续成为零售业的大趋势。

海外电商市场，如亚马逊等头部跨境电商平台，股价也在新的消费需求推动下一路高歌猛进。根据亚马逊四月底公布的财报显示，一季度其总营收约 1085.2 亿美元，同比增长 44%，净利润约 81.07 亿，同比增长 220%。

国内部分个人、小微企业也纷纷涌向跨境电商业务，想方设法涉足海外电商市场。网络上更是充斥着“如今已是进入跨境电商的最好时机”等论调。但是与此同时，也有部分涉足行业从业者透露，跨境电商实则越来越难。

或许，从业者与跨境电商“最好时机”之间的距离，只隔着一间现成的“亚马逊店铺”罢了。这里面的套路，有多少人能够知晓？

灰产兜售海外店铺：价格飞涨一倍

没错，海外电商平台的“现成店铺”又开始作祟了。

如果那些跨境电商小白想实现从入门到精通，通常的方式是搜索相关教程。而在知乎、贴吧等平台上，恰好充斥着大量看似“靠谱”的跨境电商入门教程。乍一看，教程一开始聊的是目前跨境电商宏观的发展趋势，实际上，通篇内容浓墨重彩都在介绍如何购买海外电商店铺的流程。

懂懂笔记尝试联系了几位跨境电商领域的答主，结果发现几乎都是些海外店铺回收、出售的灰产商家，且提供买卖的店铺大多涵盖了亚马逊、eBay 等主流跨境电商平台，包括全球多个国家和地区的站点。

“要了解价格，其实主要由站点、审核阶段决定，简单地转让之后，你一到手即可开店。”一位昵称为“六六”的商家表示，目前最便宜的为亚马逊“日本站”的店铺，转让的价仅 3000 至 4000 元。至于北美站、欧洲站的店铺，价格相对高一些，而且视当地站点审核的阶段不同价格也各不相同。

他以北美站“一审”（即注册审核）的店铺为例，价格均在 4000 元以上，“如果已经完成了‘二审’的店铺，价格至少需要 10000 元打底。”

至于注册、审核难度相对更大的欧洲站，店铺价格就更高了。尤其是经过 KYC 审核的店铺，其价格通常在 8000~15000 元之间不等。

当问及亚马逊店铺的转让流程是否繁琐时，“六六”的答复也十分直接：一切由他来负责。

“今年跨境电商太火了，海外店铺的价格已经涨了好几倍，可以说一店难求。”据资深跨境电商从业者吴海透露，从去年四月份开始，全球新冠肺炎疫情蔓延后，线上的消费需求剧增，跨境电商发展势头也一路向好。

同时，网络上开始出现了大量以跨境电商经验分享为名，实际上忽悠小白入行并兜售海外店铺的灰产机构。一开始，这些“广告”宣称：亚马逊北美站、欧洲站“一审”店铺仅需千元，日本站的店铺更是需要几百元即可；而已经触发、通过“二审”（即后续触发再审几率较低）的店铺，其价格也仅需要两、三千元。

仅仅过了一年时间，让吴海意想不到的是，跨境电商店铺买卖价格已经翻了一番。

这些买卖店铺的灰产机构近期一直对外表示，跨境电商发展前景巨大，店铺转让流程十分简单，一次投资、到手即用，因此吸引了大量的个人、小微企业前来咨询、购买所谓的“海外店铺”。

据了解，尽管目前这些店铺的价格已高达上万元，但仍备受追捧。

“听说有的机构每天能卖出几十个店铺，耽搁店的利润空间高达上千元，真的是血赚。”吴海对此强调，尽管部分运气好的买家购买到的海外店铺的确实现了到手即用，但背后却存在着很大的风险。

或许，跨境电商从业者买店经营的过程本就暗藏着无尽的套路与欺诈。

花大价钱买到的店铺：运营并不省心

无论是国内电商，还是跨境电商，从零开始运营都是一件十分困难的事。

对于在家族工厂里负责电商运营工作的张远（化名）而言，跨境电商的噩梦正是从他购买了一个亚马逊店铺开始的。

今年一月份，为了快速起步拓展海外零售市场，他从一位灰产商家手中买了一个北美站的“一审”店铺，当时并没有意识到店铺会有什么问题。

“转让之前，商家给我看了店铺‘一审’的资料截图。报价是 4500 元，也不算贵。”张远表示，该商家是一名跨境电商的答主，平日里也经常分享跨境电商行业的所谓“干货”经验，因此在咨询后张远十分爽快地支付了三成定金。

张远回忆，店铺转让的流程十分繁琐，在签订合约之后，商家让他在平台上注册了新的账号，并利用邀请模式向新的账号分配了管理权限。好在商家全程协助，在支付尾款之后，对转让流程仍糊里糊涂的他总算可以着手运营店铺了。

“一开始，我最担忧的是亚马逊官方的审核，可商家说，只要资料没太大的变动，就不会再审。”没想到，墨菲定律在张媛身上又应验了。

几周之后，他收到店铺需要“二审”的邮件通知，“邮件提示需要提供注册企业主体相关信息，水电煤单，我赶紧找了卖家。”谁想到，曾经每天如话痨一般的答主，此刻却任何信息都不回了。

由于没有卖家的协助，找不到企业主体、法人资格去提交“二审”相关资料，他花钱买到的这个店铺只能是丢在一边了，“还好没有在店铺里投入太大精力，现在只能重新注册新的店铺了。”

无独有偶，同样因为从灰产商家手里购买了亚马逊海外店铺后深陷烦恼的，还有潮州的跨境电商新人刘沐（化名）。

她告诉懂懂笔记，为了避免有“二审”的风险，自己一步到位花了 8000 元买了个欧洲“二审”店铺。“几乎有跨境电商经验的人都强调，店铺二审之后，触发新一轮审核的几率极低。”

但是，这个极低的概率却让她给赶上了。

尽管刘沐知道亚马逊店铺的注册主体一般为企业，商家也承诺协助后续审核等相关事宜。可真的遇上审核，商家立马翻脸不认人。

当刘沐要求商家为其准备企业相关材料时，对方竟然说要另行收取 5000 元的费用，而且对之前的协助承诺只字不提，为了让店铺继续经营，她只能勉为其难满足商家的要求，“结果在今年四月，我又遇上了‘四审’，官方要求提供一系列新的服务账单。”

刘沐无奈地说道，由于在店铺倾注了大量的精力，加之看好跨境电商的前景，她只能一次又一次给商家支付相关费用，换得对方协助提供审核资料。这些投入感觉就是个无底洞，“这些商家肯收钱给你资料做审核还算好的，要是是不给你资料，根本没有地方维权。”

和所有购买了海外电商店铺的经营者一样，刘沐十分清楚这种买卖店铺、企业资料的行为，本身已是在法律边缘游走，即便上当受骗、成了商家吸血的“宿主”，自己也只能认栽，“有精明一点的买家，会连同企业主体一起买下。不过过户之后又会发现，企业有经济纠纷。”

可见，从无良灰产商家手中购买海外店铺，背后的套路以及风险可谓深不见底，往往会让一心涉足跨境电商的小白得不偿失。而且，令人疑惑的是为何如此多的小白不惜冒险（甚至受骗），也要想方设法从中介手里购买海外店铺？

他们想买的不是店铺，而是“捷径”

2020 年中，懂懂笔记曾在《“无货源”跨境电商培训：人和货两头全被忽悠》一文中，介绍了部分刚刚涉足跨境电商领域的新手，希望利用机构所谓的“无货源”系统铺货涉足海外市场，最终却被收割智商税的话题。

从“无货源”跨境电商到如今的购买海外电商店铺，为何受伤的都是新人和小白？

其实，无论是“无货源”跨境电商也好，购买海外电商店铺经营也罢，其背后所凸显的都是小白在跨境电商领域急功近利的贪念。

“即便有国内电商运营经验的人士，也不一定能够经受得住‘走捷径’的诱惑。”拥有近十年海外电商运营经验的钟涛告诉懂懂笔记，由于电商行业竞争激烈，从业者都知道从零开始运营一家电商店铺，实际上十分困难。因此，几乎所有的从业者都喜欢找捷径，例如“无货源”跨境电商系统所宣传的“无人值守铺货”、“统一集中下单”，以及自动发货功能。其实这些说辞恰好击中了新人希望省时省力去养店铺、造口碑的想法。

“买卖海外店铺是一样的，亚马逊同样也是销量、口碑佳的店铺和商品才能排名在前，那么怎么走捷径呢？”钟涛解释，新入行的从业者尤其小白，之所以会购买海外现成的店铺经营，原因很简单 —— 为的是跳过从零开始这一步骤。

他们希望店铺一到手，不仅有一定口碑沉淀，还能具备销量纪录，“可销量、口碑都非常棒的店铺，谁会无缘无故将其出售？”

有的从业者甚至盘算着利用海外店铺出海，避开国内电商的激烈竞争，但仔细想想，跨境电商平台竞争一直就十分激烈。

相关调查数据显示，仅亚马逊平台上的中国卖家占比就达到了 44%，其中占比最高的站点为西班牙，比例高达 49%；其次是法国 44%，再次是美国。一直以来，这几个站点长期盘踞各销量榜单之上。

可见，在跨境电商领域里中国卖家之间的竞争状态丝毫不输于国内电商市场。钟涛坦言，正因有大量的中国卖家占据在海外电商平台上，最近几年大型海外电商平台也开始专门加大了对于（国内）注册企业店铺的审核力度。

这种态势，也导致电商从业者注册、购买到的海外店铺，大多面临“一审”、“二审”甚至是近期频繁出现的“三审”、“四审”难题。在百度贴吧上，懂懂笔记还看到不少跨境电商经营者因亚马逊店铺“三审”未通过，又面临“四审”而疯狂吐槽的留言。

也正是海外店商平台针对国内商家采取的“大洗牌”举动，导致很多海外电商店铺近期在网络上“抛售”。

【结束语】

无论是国内电商还是跨境电商业务，从业者的词典里永远没有“捷径”二字，更无所谓的弯道超车。一心只想着走捷径、生怕错过行业红利的新手、小白，怀着这样的目的去涉足块茎电商，最终难免上当受骗，成了无良机构、灰产商家大肆敛财的对象。