小米笔记本 Pro X 将于 6 月 30 日正式发布：搭载英特尔 11 代移动版 H35 处理器、RTX 3050Ti 独显

IT之家 6 月 28 日消息 @小米笔记本 官微今天宣布，“高能旗舰、轻薄力作”小米笔记本 Pro X 将于 6 月 30 日正式发布。

官方还宣布，小米笔记本 Pro X 搭载英特尔酷睿 11 代高性能移动版 H35 处理器，“带来 45W 越级性能释放”。此外根据官方此前的消息，该笔记本还将搭载 RTX 3050Ti 独显。

IT之家了解到，今天官方还放出了小米笔记本 Pro X 的先导片，该笔记本主打高配置和轻薄设计，A 面印有 xiaomi 字样的 Logo，C 面拥有面积较大的触控板，并且屏幕边框采用极窄设计。

在今年的 CES 2021 展会上，英特尔更新了 11 代标压移动处理器产品线，包括 35W 系列和 45W 系列。这次 11 代标压处理器终于升级到了 10nm 工艺。此次 H35 系列一共发布了三款，分别是：i7-11375H：4 核 8 线程，3.3-5.0GHz，12MB 三级缓存，28-35W TDPi7-11370H：4 核 8 线程，3.3-4.8GHz，12MB 三级缓存，28-35W TDPi5-11300H：4 核 8 线程，3.1-4.4GHz，8MB 三级缓存，28-35W TDP

只有 i7-11375H 的睿频频率可以达到 5.0GHz，其余两款睿频频率只有 4.4GHz 和 4.8GHz。该系列处理器支持 PCIe 4.0 技术，可以直连 CPU，为独显提供更高带宽，同时也加入了最新的 WiFi6E 技术，可以体验更快的上网速度。