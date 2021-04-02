小米笔记本 Pro 15 今日开售：E4 OLED 大师屏，6499 元起

IT之家 4 月 2 日消息 小米笔记本 Pro 15 将于今日 10点 正式开卖，采用了 3.5K E4 OLED 大师屏，集显版本售价 6499 元，i5 独显版本售价 6999 元，i7 独显版本售价 7999 元。

IT之家了解到，小米笔记本 Pro 15 配备了一块 15.6 英寸的 3.5K 分辨率 E4 OLED 屏，100% DCI-P3 色域，HDR 500 认证，10.7 亿种炫丽色彩显示，Delta E≈1 的专业级显示器色准，峰值亮度高达 600 尼特，对比度高达 1,000,000：1，1ms 电竞级显示速率。

小米笔记本 Pro 15 拥有月岩灰和新月银两种配色，外壳采用手机级工艺打造，结合 CNC 一体精雕工艺、6 系航空铝合金和 170 号精密陶瓷喷砂，整机薄至约 15.9mm，重量约 1.8kg。

配置方面，小米笔记本 Pro 15 搭载了英特尔 11 代酷睿 H35 （35W）处理器，最高 4 核 8 线程，可以看作 11 代酷睿低压版的高 TDP 版。小米笔记本 Pro 15 的 MX 450 支持 PCIe 4.0 连接 CPU，显存为 GDDR5 版本；内存为 16GB DDR4-3200，SSD 为 512GB。散热规格为双风扇双热管。

小米笔记本 Pro 15 配备了雷电 4 接口和两个 USB-C 接口，配备 66 瓦时大容量电池，支持 100W 快充，37/35 分钟可充达 50% 电量。