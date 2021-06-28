薅哭天猫：日用耗材双重优惠 0~1 元手慢无 + 包邮

天猫现支持【一元购】+【签到红包】优惠叠加使用，部分单品双重优惠后支持持免费包邮。

一乖这里只是提供一种优惠思路，小伙伴们可在 1 元购会场自行选购：1 元购会场 + 签到红包（App 首页左上角）。

示例：纸护士 厨房卷纸 85 节 支持上述两种活动，实付 0~1 元包邮到手。

共需 3 步

领 1 元购资格（淘礼金 + 优惠券）：点此领取；

点击淘宝 App 首页左上角【签到】，进入即可领 1~2 元红包（不要点连签任务），等待 30 秒左右，还能增加小 1 元；

领到后红包后回到本页面，点此专属链接，下单即可。

如果领到 3 元以上签到红包，建议下单 2 件（发 3 卷），实付 0~2.8 元，不到 1 元/卷真真好价。

如果红包有剩余，还能补点钱撸根 罗马仕 Type-C 快充数据线：

领 5 元单品券：点此领取；

回到本页面，点此专属链接，下单即可（1 米版实付 3.9 元左右）。

淘金币还能抵扣 3%，更加划算。

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本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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