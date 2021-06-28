爱立信：归功于中国市场更早的参与，5G 将比 4G 早两年达到 10 亿用户里程碑

IT之家 6 月 28 日消息 在“连接・未来”爱立信-C114 联合线上论坛期间，爱立信东北亚区首席市场官张至伟发布并解读了《爱立信移动市场报告》2021 年 6 月版（以下简称“报告”）。

今年底全球 5G 签约用户数将超 5 亿

尽管新冠疫情带来了诸多不确定性，但全球运营商仍在继续加速部署 5G，截至目前全球已有 160 多家运营商推出了商用 5G 服务。

报告预计，到 2021 年底，全球 5G 签约用户数将超过 5 亿，达到 5.8 亿，相当于平均每天增加 100 万 5G 签约用户。目前，东北亚的 5G 用户渗透率最高，其次是北美、海湾合作委员会（海合会）国家和西欧，目前东北亚、北美和海合会市场领跑 5G、成为整个 5G 市场发展的前三强。

面向未来五年，报告预计，到 2026 年底，全球 5G 签约用户将达到 35 亿，大约占到届时移动签约用户总数的 40%，其中东北亚地区的 5G 签约用户数到 2026 年底将超过 14 亿，到 2026 年底中国 5G 签约用户将超过 11 亿。

“因为中国，5G 签约用户预计将比 4G 早 2 年达到 10 亿用户里程碑。”张至伟认为：这主要是因为与 4G 相比，中国更早地参与 5G 业务，中国市场至关重要；并且，有数家供应商更及时地推出了 5G 终端。

已发布超 300 款 5G 智能手机

5G 终端生态合作系统继续快速发展，比前几代蜂窝技术的发展速度都要快。

报告显示，目前超过 300 款 5G 智能手机已经发布或投入商用，且价格持续降低。

“由于我们中国是制造大国，因此，大家对中国市场将 5G 手机价格降到千元或许并不感到意外。然而在中国市场以外已经出现了零售价低于 250 美元、支持中低频段的 5G 终端，美国境内推出了零售价 400 美元的支持毫米波的 5G 终端，预示着在今年年底或者明年年初，毫米波会在北美以外的市场开始更多普及。”张至伟说。

2026 年全球超一半智能手机流量将由 5G 网络承载

对于流量增长曲线的展望，报告预计，到 2026 年，全球一半以上的智能手机流量将由 5G 网络承载。全球移动数据总流量（不包括固定无线接入（FWA）服务生成的流量）到 2026 年有望增长近 5 倍，达到 237EB / 月。移动流量的增长现在的势头仍旧非常良好，2021 年 Q1 全球移动数据流量同比增长 46%，环比 13%。

纵观全球，目前每部智能手机的月平均流量超过 10GB（中国为 11GB / 月），海合会国家的每部智能手机数据流量全球最高、超过 18GB / 月。张至伟引用报告的数据称：预计到 2026 年底，每部智能手机的月平均流量将达到 35GB。熟悉智能手机的用户群和视频丰富的应用程序，再加上给力的流量套餐，将共同推动流量增长。

五年后全球蜂窝物联网连接数将达 54 亿

随着 5G 技术的成熟和商用，物联网产业迎来大发展机遇。

报告预计，到 2026 年，全球蜂窝物联网连接数预计将达到 54 亿，大规模物联网技术（NB-IoT 和 Cat-M）正在蓬勃发展，预计到 2026 年将占到蜂窝物联网连接总数的 46%。

到 2020 年底，全球 5G 人口覆盖率约为 15%，相当于覆盖超过 10 亿人。张至伟表示，5G 有望成为历史上部署最快的移动通信技术，预计 2026 年 5G 将覆盖全球约 60% 的人口。