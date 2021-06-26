中国移动/联通/电信，三大运营商是怎么“维护”自家 5G 前传标准的

据 C114 旗下《光通信观察》此前的报道，5G 时代到来，三大运营商纷纷推出了自己的 5G 前传技术标准：中国移动的 Open-WDM/MWDM，中国电信的 LWDM，中国联通的 G.metro/DWDM 方案。

其中，中国移动在产业界号召力最强，每当中国移动研究院专家公开演讲 5G 前传规划，会场堪称“万人空巷”，人人翘首以望。

不过，从 2020 年到今年上半年，一年多来，三大运营商的 5G 前传集采，都没有在市场层面开启大规模采购创新方案。走得最快的中国移动，也是一直规模采购传统的无源波分 CWDM，今年开始采购半有源 CWDM。至于半有源 MWDM，仅仅给了“安慰奖”，采购量几乎可以忽略不计。

这是否意味着，三大运营商的 5G 前传创新方案，走不出实验室了？不一定。

目前来看，三大运营商没有大规模采购新方案，主要出于成本的考量。技术侧还在逐渐成熟、完善的过程中，成本相比传统无源波分方案没有优势。尤其是中国移动最近一次 5G 前传集采 —— 上海移动 2021 年无源波分设备公开招标，厂商报价极为接近，这意味着无源波分的成本已经探底。

今年上半年 5G 建设进度有所放缓，三大运营商的 5G 前传创新方案更难得到采购机会。不过，三大运营商并没有放弃，而是一直在推进相关工作。《光通信观察》整理了三大运营商在公开场合透露的最新动向。

中国移动：在“5G 双千兆技术与应用线上研讨会”上，中国移动专家介绍，半有源 MWDM 产业链迅速成熟。标准方面，中国移动联合华为、中兴、烽火、信通院等合作伙伴主导在 ITU-T 完成 G. owdm 标准立项。测试方面，完成 3 省、8 家设备、3 家控制器的现网试点测试，主要参测设备功能性能完善，支持异厂家光模块、设备及控制器互通，已具备规模商用能力和成熟开放性。

参与半有源 MWDM 产品研发的厂商，已经由 2019 年的 3 家扩展到目前的 38 家，打造出涵盖芯片、模块、设备、 管控系统的全产业链。核心产业“光芯片 + 光模块”已具备量产能力，实现 25G MWDM 光芯片国产化自主可控。

中国电信：在中国光网络大会上，中国电信专家指出，LWDM 技术项目的启动相对较晚，一些激光器当时并不成熟，感谢产业链的大力支持，让 LWDM 在 5G 前传占有一席之地。目前，LWDM 系列标准已经立项和发布，国际方面去年也立项，针对波长方案正在进行讨论中，得到一些国外专家的认可。中国电信做了一些工作，未来很有希望把波长方案写进标准。无源 LWDM 技术已成熟，20 多家企业具备光模块量产能力，半有源设备管控处在开发和测试阶段。

中国联通：中国联通研究院网络技术研究中心总监王光全近日获得 2021 年“中国联通工匠”荣誉称号，其中一项贡献就是“2018 年 ITU-T 发布王光全牵头制定的 G.698.4 标准，2021 年集团明确规模集采 G.metro 系统。”

从动向可以看出，尽管没有实质性的规模集采，三大运营商仍在努力推进自家的 5G 前传标准。下半年，我们还需要观察，运营商是否有足够的诚意，在集采中纳入相关前传创新方案。规模商用，是技术竞争力得到认可的终极体现。