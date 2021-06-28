存在突然加速隐患，已有特斯拉车主收到召回 Model 3/Y 的 OTA 推送

IT之家 6 月 28 日消息 日前，特斯拉宣布开始实施针对近 30 万辆 Model 3 以及 Model Y 车型的召回计划，本次召回工作将以远程 OTA 的方式实施。目前，已经有部分车主收到了召回 OTA，该版本软件针对主动巡航控制功能进行了升级优化。

据悉，本次 OTA 特斯拉为 Model 3/Y 的主动巡航控制功能带来两项升级，一个是提高了激活主动巡航控制的阈值；另一个是增加主动巡航控制激活时的提醒方式，升级耗时在 25 分钟之内。

IT之家了解到，上周六，特斯拉向国家市场监督管理总局备案了召回计划，此次召回范围内的车辆由于主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员在某些情形下容易误激活主动巡航功能。简单来说，当车辆处于 D 挡，驾驶员再次拨动右侧控制杆试图切换挡位时；在车辆急转弯，驾驶员误触碰并拨动右侧控制杆时等可能会造成驾驶员不小心激活主动巡航功能的问题。

主动巡航控制被误激活后，如果车辆设置的巡航速度不是当前车速，且当前车速低于设定速度时，车辆会加速到设定速度，出现车辆速度突增情形，会影响驾驶员的预期并导致车辆操控误判，极端情况下可能导致车辆发生碰撞，存在安全隐患。

关于此次 OTA 召回，特斯拉公告答疑如下：

Q：怎么知道我的车是否在召回范围内？Model S/X 车辆涉及召回吗？

A：我们将通过短信等方式通知相关用户。用户也可拨打客户服务热线：400 910 0707 了解详情。此外，也可登录网站 dpac.samr.gov.cn，关注微信公众号（SAMRDPAC），通过 VIN 号查询。另外，Model S/X 不存在该问题，两者的巡航控制杆位置等均不同，误激活的概率极小。本次召回仅针对 Model 3/Y 车辆。

Q：召回什么时候开始，OTA 召回升级了什么？

A：提高了激活主动巡航的阈值；加入了主动巡航功能激活和退出的提醒。我们计划召回通告发出的第二天开始，分批次执行该召回，并且会尽快向相关用户推送升级。

Q：什么是远程升级（OTA），怎么升级？

A：OTA 是英文 Over-the-air 的简称，指的是汽车远程软件升级。车主无需到访服务中心，不需要主动做什么，特斯拉会向您的车辆主动推送更新版的车辆软件，当车辆屏幕的右上角看到一个向下箭头的时候，可以及时连接手机热点或 WIFI 实现更新版软件的下载和安装，即可完成车辆的 OTA 升级。

Q：远程升级（OTA），是否会造成其他问题或者修补其他问题？

A：该远程升级（OTA）是针对“主动巡航”功能的完善，不会对车辆其他系统造成任何影响，不会影响车辆的正常使用。此外，依据监管部门的要求，我们对已售车辆的所有 OTA 升级都会进行备案，同时也会向监管部门上传升级固件。

Q：主动巡航功能是什么意思？

A：特斯拉 Model 3/Y 的主动巡航功能的开启方式为，车辆在 D 挡时向下拨动一次右侧挡杆。启动主 动巡航功能后，车辆会根据用户选择的“当前车速”或“道路限速”主动巡航限速设置，在保持与前车安全车距（用户可选择车距大小）情况下，提速至设置车速或与前车同速。用户可通过向上拨动一次右侧拨杆，或者踩下刹车退出主动巡航功能。

Q： OTA 升级后有哪些变化？

A： 提高了激活主动巡航控制的阈值；增加了主动巡航控制激活和退出时的提醒方式。