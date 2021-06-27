特斯拉召回 28 万辆车，河南维权车主张女士：希望是好的开始

针对国家市场监管总局发布：“特斯拉召回 285520 辆车”，特斯拉发布公告后，曾在上海车展维权的张女士在社交平台发声：希望此次召回是一个好的开始。

在评论区，有网友表达对女车主的支持，但也有质疑的声音：

车主张女士维权过程：

在 4 月 19 日的上海车展上，特斯拉展台出现疑似维权车主，身着白色 T 恤，上面写着“刹车失灵”，引来大批人群围观拍照。该女子高喊疑似维权：“特斯拉刹车失灵... 特斯拉刹车失灵...”

张女士 4 月 29 日发文表示，“近日特斯拉公司连续发表了多条官方声明。但针对我要求特斯拉向我提供事故前半个小时内完整行车数据的诉求，始终没有正面回应。”

5 月 6 日，车主张女士起诉特斯拉并首度向公开了长达 48 页的特斯拉事故前行车数据，并对这份数据表示质疑。

“特斯拉提供给我们的数据，缺少了很多参数，比如电机扭矩、刹车踏板位移，我们让特斯拉提供完整数据，特斯拉却说目前的数据已经足够我们判断真相，其实根本不够。”张女士说。

张女士表示，自己最主要的诉求，是得到车辆事故发生前的完整原始行车数据。在起诉特斯拉名誉权后，她会就特斯拉提供完整数据的诉求继续进行上诉。

6 月 20 日，女车主张女士在其个人微博发布文章，表示自己被恐吓，一些网络的不实言论、恶意扭曲事实，颠倒黑白，断章取义，意图中伤自己和家人。张女士表示其律师团队已做好证据保全，定会依法追究造谣者的法律责任。

张女士表示，一些自媒体从“老赖，黑社会，人肉恐吓”，到各种所谓的“惊天爆料”夸张的语气听上去，就好像在发生事故时，他本人就在事故车里一样。并强调，自己一直不发声不是放弃维权了，而是不想再浪费公众资源。希望特斯拉能够依照中国的法律法规，尽快履行监管部门的责令，直接无条件提供完整数据。

此次维权事件已过去两个多月，特斯拉女车主和特斯拉官方也在各大社交平台、媒体平台多次发表声明，受到网友关注。

《误加速原因查明，特斯拉召回国内部分 Model 3、Model Y，共计 285520 辆》