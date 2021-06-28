索尼在日本推出 GOOD DRIVE 新型车险服务，用手机评判驾驶行为

IT之家 6 月 28 日消息 据索尼官方消息，日本索尼公司在保险领域推出了一个结合科技的新成果 ————GOOD DRIVE 新型车险服务。该服务通过收集智能手机传感器的信息，在驾车过程中对驾驶行为进行测量评分。驾驶平稳、事故风险低的驾驶员，可以获得高达 30% 的现金返还保险费。

官方表示，这项功能需要在点烟器位置安装一个专属蓝牙设备，便于车辆启动后自动激活手机上的应用。手机内部的加速度计、陀螺仪、GPS 等获得的测量数据会被传到云端，通过索尼保险公司的事故预测模型来计算事故风险。这一模型会判断加速、刹车、转向和驾驶时是否使用智能手机。索尼保险公司认为，通过 GOOD DRIVE 来督促驾驶员的行为，对于减少交通事故有着重要意义。

这一功能的配套 App 还提供紧急呼救功能，一旦发生事故，会立即显示紧急联系人信息，同时可以将事故地点发送到索尼保险公司的事故接线员，以便及时响应。索尼保险公司表示，通过鼓励安全驾驶，客户被卷入事故的概率降低，也能从较低的保险费率中大大受益。

关于在驾驶过程中是否需要固定手机的问题，索尼保险公司表示，无论手机放在哪里，也无论是什么型号，都可以正常使用这一功能。系统会自动识别拿起手机的动作，忽略这一信号。

IT之家了解到，这一系统已经开发了较长时间，此前针对索尼集团的员工做了为期两个月的内部测试，共有 600 名参与者，分为 A/B 两组。实验结果表明，得知驾驶行为会被评分的 B 组，在两个月过后事故风险降低了 15%，表明 GOOD DRIVE 的确有助于降低事故风险。索尼保险公司表示，未来将继续改进这一系统并进行推广，为整个社会的移动出行做出贡献。