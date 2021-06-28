高通发布骁龙 888 Plus 5G 移动平台，小米 /vivo/ 荣耀 / ROG 等发声支持

IT之家 6 月 28 日消息 今日，高通技术公司宣布推出全新骁龙 888 Plus 5G 移动平台，即骁龙 888 旗舰移动平台的升级产品。

据介绍，上述两款平台已经支持超过 130 款已经发布或正在开发的终端。骁龙 888 Plus 支持完整的 Snapdragon Elite Gaming 特性，能够提供 HDR 图形画质和移动端首创的端游级特性。

与骁龙 888 相比，骁龙 888 Plus 集成的高通 Kryo 680 CPU，超级内核主频高达 3.0GHz，此外，其支持的第 6 代高通 AI 引擎的算力达每秒 32 万亿次运算（32 TOPS），AI 性能提升超过 20%。

IT之家了解到，升级的高通旗舰移动平台将为 2021 年下半年来自华硕、荣耀、Motorola、vivo 和小米的智能手机提供支持。

华硕移动业务部门总经理 Bryan Chang 表示：“使用全新骁龙 888 Plus 5G 移动平台，是 ROG 游戏手机能够确保将产品整体性能提升到全新水平的有力保证。”

“全新骁龙 888 Plus 5G 移动平台带来的具有变革意义的先进特性，能够完美契合即将发布的荣耀 Magic3 系列旗舰手机的需求。”荣耀产品线总裁方飞表示。

Motorola Mobility 总裁 Sergio Buniac 表示：“作为 Motorola 产品组合的重要组成部分，骁龙 888 Plus 5G 移动平台将支持我们继续坚持‘智能，为每一个可能’的愿景，同时也将帮助我们把最重要的性能和 5G 速度带给消费者。”

vivo 产品线总经理栾心林表示：“我们相信，全新 vivo 旗舰手机将充分发挥骁龙 888 Plus 5G 移动平台的强劲性能。”

小米公司手机部副总裁兼任硬件工程部总经理张雷表示：“小米迈入新十年后，高通技术公司继续为小米在冲击高端的道路上提供大力支持。我们十分期待利用骁龙 888 Plus 支持的强大 5G、AI、游戏和影像特性，进一步夯实小米在高端市场的地位，不负全球米粉的期待。”