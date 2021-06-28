软银机器人业务在全球裁员，人形机器人 Pepper 已停产

6 月 28 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，软银集团正在缩减其全球机器人业务，在裁员的同时，还停产了人形机器人 Pepper。

三位知情人士称，被吹捧为第一个拥有“心脏”的人形机器人“Pepper”已于去年停产。其中两位知情人士称，重新生产 Pepper 的可能性较小，因为重启生产的代价将是非常昂贵的。

Pepper 机器人由富士康代工，旨在帮助填补劳动力短缺。但知情人士称，Pepper 的市场需求较小，迄今只生产了约 2.7 万台。

业内人士称，软银此举意味着，公司 CEO 孙正义（Masayoshi Son）“让软银成为机器人行业领导者”的计划正在消退。

就在上周，现代汽车集团、波士顿动力与软银集团三方宣布，现代集团完成了对波士顿动力的收购。交易完成后，现代持有波士顿动力 80% 的股份，软银通过一家关联公司保留了其余 20% 的股份。

“波士顿动力”是一家机器人公司，于 1992 年从麻省理工学院剥离，2013 年被谷歌收购，2017 年出售给软银。之前就有分析人士称，出售“波士顿动力”，意味着软银在机器人领域的雄心壮志正在消退，也使得自家的机器人业务（包括 Pepper）越来越孤立。如今，软银越来越专注于投资。

四位知情人士称，作为机器人部门裁员的一部分，软银计划在 9 月份削减其在法国 330 名员工中的约 50%。这些员工主要来自软银在 2012 年收购的法国机器人公司 Aldebaran。

三位知情人士称，软银在美国和英国的机器人销售业务规模较小，已经裁员一半。此外，日本的机器人业务员工已经被重新部署。

对此，软银一位发言人表示，在法国，有关裁员的谈判正在进行中，最终数字尚未确定。美国和英国的员工也已被裁员，日本员工并被重新部署。