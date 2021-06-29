分析师称蔚来中国市场将超越特斯拉，前者大涨 9.61%

北京时间 6 月 29 日消息，由于投资者预期科技企业将迎来一个强劲的财报季、利率仍然维持在低位，在科技板块拉动下，纳指和标普 500 指数双双创下新高。

截至收盘，道指跌 150.57 点，跌幅为 0.44%，报收 34283.27 点；标普 500 指数涨 9.91 点，涨幅为 0.23%，报收 4290.61 点；纳指涨 140.12 点，涨幅为 0.98%，报收 14500.51 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲中国主要科技股

中概股股价

▼上涨的其他中概股包括：

上涨的其他中概股

▼下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

将在中国市场超越特斯拉？蔚来涨超 9%

投资公司 Navellier 首席投资官路易斯・纳弗莱尔（Louis Navellier）称蔚来将在中国市场超越特斯拉后，今天常规交易中蔚来股价上涨 4.33 美元，涨幅为 9.61%，报收于 49.4 美元，盘中一度摸高 49.65 美元。

纳弗莱尔在投资报告中写道，“另外一家电动汽车公司将取代特斯拉成为中国最大的电动汽车制造商，我说的是蔚来。现实是，它即将主导中国大陆地区和香港地区的电动汽车市场。”

在投资者对电动汽车热情拉动下，过去 1 个月蔚来股价累计上涨 27%。

纳弗莱尔说，“蔚来称自己是‘新一代汽车厂商’，它设计和制造的汽车采用了通讯、自动驾驶和人工智能方面的最新技术。蔚来还在与英伟达等先进芯片公司进行合作。”

在世界移动通信大会上展示飞行出租车 亿航股价涨超 11%

今天常规交易中，亿航股价上涨 4.54 美元，涨幅为 11.41%，报收于 44.33 美元，盘中一度摸高 44.6 美元。股价上涨与亿航在世界移动通信大会上展示其飞行出租车存在关联。星期一增长型科技股普涨，亿航的上涨得益于积极的市场情绪。

对于亿航股价近期的上涨，市场对高风险的增长型股票的偏好发挥了相当大影响。

在电动汽车热和投资者对其飞行出租车兴趣的拉动下，今年初亿航股价出现大涨，但是，随着市场对增长型科技公司失去兴趣，亿航市值出现缩水。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

收购 ARM 交易获对手支持英伟达涨超 5%

博通 CEO 陈福阳（Hock Tan）表示支持英伟达收购英国芯片设计公司 ARM，以及英伟达宣布与谷歌合作成立人工智能和 5G 创新中心后，今天常规交易中英伟达股价上涨 38.16 美元，涨幅为 5.01%，报收于 799.4 美元。

陈福阳日前发表声明表达了对英伟达收购 ARM 的支持，称英伟达已向芯片产业表态称将继续投资 ARM 的技术，向所有公司开放。尽管这一交易尚未正式完成，但陈福阳的表态还是受到投资者欢迎。

英伟达将与谷歌云合作，融合两家公司的人工智能技术 —— 谷歌 Anthos 平台和英伟达加速计算硬件，开发供其他公司使用的平台。

在游戏、加密货币和数据中心业务拉动下，过去 3 年英伟达股价累计上涨约 250%。目前英伟达市值为 4980 亿美元，市盈率约为 95 倍。

面临的指控被法官驳回 Facebook 市值首次超过 1 万亿美元

美国联邦地区法官詹姆士・博斯伯格（James Boasberg）驳回了美国联邦贸易委员会和 48 个州总检察官对 Facebook 的指控，在此消息影响下，今天常规交易中 Facebook 股价上涨 14.27 美元，涨幅为 4.81%，报收于 355.64 美元，市值达到 1.008 万亿美元，首次超过 1 万亿美元大关。

Facebook 的几乎所有营收都来自向 Facebook 和 Instagram 社交网络用户展示的定向广告。Facebook 硬件业务发展也很快，产品包括 Portal 视频呼叫设备、Oculus 虚拟现实头显，它还计划 2021 年发布一款智能眼镜。

Facebook 2012 年 5 月 IPO，当时市值为 1040 亿美元。

发布令人失望的第二季度业绩和用户数据后，2018 年 Facebook 股价累计下跌 18%。造成 Facebook 股价下跌的原因还包括数据泄露、虚假新闻和造成 8700 万用户数据被滥用的剑桥分析丑闻。自 2018 年 7 月 27 日以来，Facebook 股价累计上涨逾 90%。