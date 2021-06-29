从 Win11 英文 21996 在线升级到简体中文 22000 的方法

IT之家 6 月 29 日消息 微软在 6 月 24 日发布了全新的 Windows 11 操作系统，而在那之前已经提前泄露了测试版 Build21996 版本的镜像，大量用户已经抢先安装上手。

但是，由于偷跑版缺乏中文支持，部分用户也因此放弃。现在有业界大神 @rubycon 放出了从英文版的 Build21996 通过在线升级渠道转到简体中文最新版 Build22000 的方法，可以一试。

首先你需要将系统语言设置为简体中文显示并重启。当然，之前已经改为简体中文显示语言的直接跳过这一步即可。

下面开始操作注册表，regedit.exe，左侧导航栏或上方地址栏直接定位到

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language，

然后将其中的 InstallLanguage 键值、Default 键值全部修改为 0804 (如果想改为英文的 en-us，需要先将系统显示语言设置为 en-us，重启系统再全部修改为 0409)

进行到这里必须重启系统，否则可能会产生意想不到的后果，重启后再进入桌面时会卡住，不过这时注销或重启一次即可恢复正常。

进入系统后，打开“设置-更新和安全-更新”然后检测更新，如果一切顺利你这时候就可以收到简体中文版的 Build22000 推送。

值得一提的是，如果你这时候已经收到 en-us 版本的 Build22000 的话，还需要先清空升级文件（先停止 Windows update 服务，定位到

C:\Windows\SoftwareDistribution\Download，

然后将里面的内容全部删除之后重启系统，重启完成后再次开启 Windows update 服务，进行最后一步）。

IT之家提醒，当然你也可以选择用启动盘 + 镜像文件全新安装一遍 Windows 11，毕竟直接升级可能会有玄学 bug。

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