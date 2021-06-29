首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

联发科发布天玑 5G 开放架构，厂商可自由魔改“天玑 1200”

2021/6/29 11:37:28 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 6 月 29 日消息 联发科今日发布了天玑 5G 开放架构，该解决方案为终端厂商定制高端 5G 移动设备的差异化功能提供了更高灵活性，可满足不同细分市场的需求，预计在 2021 年 7 月上市。

IT之家了解到，该方案基于天玑 1200 移动平台，联发科可为各厂商提供更接近底层的开放资源，为相机、显示器、图形和 AI 处理单元，以及传感器和无线连接等子系统提供解决方案。

也就是说，相比于之前的公版天玑 1200 比调教能力，现在厂商可以自由定制 ISP、AI、无线连接等部分的参数，要长板有长板，不需要的短板直接砍掉。

MediaTek 发布天玑5G开放架构，赋能设备制造商定制终端用户体验

目前来看，厂商可以自由定制的天玑 5G 开放架构的关键特性包括：

  • 多媒体体验：可以直接采用或者参与联调 MediaTek 的 AI 图像画质增强（AI-PQ）和 AI 超级分辨率（AI-SR），也可以开发属于自己的算法，定制视频的画质参数或场景侦测，以其自有的深度学习数据为支撑，动态调整画面显示的对比度、色彩、锐利度、亮度等。

  • 混合多重处理：设备制造商可以定制芯片内各种处理单元的工作负载分配，包括 CPU、GPU、视觉处理器和深度学习加速器等，从而充分调度更多可利用资源。通过这种方式，厂商可以让芯片平台更加适配他们特有的软件和服务，带来更好的性能和电源效率，进一步增强用户体验。

  • AI 处理：在 MediaTek NeuroPilot 的基础上，厂商可以更便捷地使用 MediaTek APU 的深度学习加速器（DLA），包括对多线程调度程序和算法的定制，或者在独立 AI 处理器上充分发挥 MediaTek DLA 特有的 INT8、INT16 和 FP16 混合量化运算能力，以提高精度、性能和能效。

  • 相机处理引擎：对于拍照与视频摄录，设备制造厂商可以直接访问图像信号处理器（ISP），在按下相机按钮后立即直接控制数据流。制造商可以访问天玑 1200 的摄像硬件引擎，根据他们的参数、相机传感器和软件来设置优化效果，定制芯片层的硬件级视觉体验，例如景深、防抖、矫正、调色等。

  • 无线连接：设备制造厂商可以通过配置文件调整蓝牙功能，以便更好地匹配无线配件，例如耳机或游戏外设等，提供更好的用户体验。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：联发科天玑

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用