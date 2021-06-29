联发科发布天玑 5G 开放架构，厂商可自由魔改“天玑 1200”

IT之家 6 月 29 日消息 联发科今日发布了天玑 5G 开放架构，该解决方案为终端厂商定制高端 5G 移动设备的差异化功能提供了更高灵活性，可满足不同细分市场的需求，预计在 2021 年 7 月上市。

IT之家了解到，该方案基于天玑 1200 移动平台，联发科可为各厂商提供更接近底层的开放资源，为相机、显示器、图形和 AI 处理单元，以及传感器和无线连接等子系统提供解决方案。

也就是说，相比于之前的公版天玑 1200 比调教能力，现在厂商可以自由定制 ISP、AI、无线连接等部分的参数，要长板有长板，不需要的短板直接砍掉。

目前来看，厂商可以自由定制的天玑 5G 开放架构的关键特性包括：