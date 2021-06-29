致敬经典，尼康发布 DX 格式微单 Z fc 及两款套机：6499 元

IT之家 6 月 29 日消息 尼康方面今日正式发布了全新的尼康 Z fc 相机，宣称“致敬经典，共创未来”。该相机国内定价单机身 6499 元、16-50 套机 7599 元、另外还有 28/2.8 限定套机 8199 元，7 月底开售。

尼康 Z fc 机身：6499 元

尼康 Z fc + 尼克尔 Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 套机：7599 元

尼康 Z fc + 尼克尔 Z 28mm f/2.8（SE）套机：8199 元（9 月开售）

尼克尔 Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR 的银色版本：2180 元

尼康 Z fc 的外观致敬传统设计，灵感来自 1982 年发布的经典的尼康 FM2 单反胶片相机，规格与 Z50 一般无二。

该相机带有 1970-80 年代的尼康标志，拥有与 FM2 相似的机身尺寸和机械拨盘（感光度、快门、曝光等）。此外，Z fc 还拥有 1 个圆形目镜、3 个拨盘和机身顶部面板，怀旧感一流。

该相机感光度 ISO 在 100-51200 之间，机身重量 390g，视频 4K30P/1080P 120P，拥有侧翻自拍液晶屏，提供有偿彩色饰皮更换服务（纯白色 / 珊瑚粉 / 薄荷绿 / 沙米色 / 琥珀棕 / 自然灰 ）。

IT之家了解到，该机支持尼享 SnapBridge 应用程序，提供 2 种自动连接模式，电子取景器（EVF）采用有机 EL 面板，实现像差小的自然视图，而基于 DX 的视频影像区域能够录制无裁切的 4K 超高清视频。

其他方面，支持专用于视频录制的全时自动对焦 (AF-F)，只需选择图像尺寸和帧速度即可轻松拍摄慢动作视频，支持 Webcam Utility 软件，・ 在相机开机的情况下，支持通过 USB 供电和充电。