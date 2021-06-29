硬科技！科创板上市公司达三百家

IT之家 6 月 29 日消息 2019 年 6 月 13 日，科创板正式开板，7 月 22 日，科创板首批公司上市。据中国证券报报道，随着 6 月 28 日上午力芯微和工大高科将在上交所科创板上市，科创板上市公司达到 300 家，总市值突破 4.5 万亿元。

目前科创板在市场规模稳步壮大的同时，支持“硬科技”的示范效应初步显现，“改革试验田”作用得到较好发挥。

从行业分布看，300 家公司高度聚焦于高新技术产业和战略性新兴产业。其中，新一代信息技术行业 104 家，生物医药行业 69 家，高端装备制造行业 57 家，新材料行业 33 家，节能环保行业 25 家，新能源行业 12 家。

从市值规模看，截至 6 月 28 日，科创板 300 家公司的总市值达 4.63 万亿元。其中，市值超过 100 亿元公司 113 家，市值超过 500 亿元公司 18 家；中芯国际、金山办公、传音控股、康希诺、华熙生物、华润微等 6 家公司市值超过千亿元。

IT之家了解到，在上交所新设科创板，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合，引领中高端消费，推动质量变革、效率变革、动力变革。