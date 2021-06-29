14 年前的今天，苹果第一代 iPhone 上市

北京时间 6 月 29 日晚间消息，据报道，14 年前的今天，第一代 iPhone 手机诞生。与今天的 iPhone 12 相比，其运行速度那是相当的缓慢，功能也是十分的有限，但它却改变了世界。

2007 年 6 月 29 日，第一代 iPhone 在美国开售。可以说，从那一天开始，它真正改变用户对手机的期待。尽管在此之前，人们已经对它有所耳闻；但直至你买到它，才真正感受到它的影响。

第一代 iPhone

当时，人们对 iPhone 也存在质疑，甚至是批评，尽管如今看来这些质疑甚至有些可笑。

当时，最好的智能手机都拥有物理键盘，但 iPhone 没有。此外，iPhone 电池是密封的，用户无法自行更换。而且，用户也不能添加存储卡。

似乎注定 iPhone 要失败的 ，还有另一个原因：它只能运行在 AT&T 的网络上。毫无疑问，这是一个限制，也是一些人不买它的理由。但后来的事实证明，这种排他性恰恰成为了 iPhone 成功的一部分。

最初，4GB 一代 iPhone 售价 499 美元，8GB 版售价 599 美元。而今天，64GB 版 iPhone 12 售价 799 美元。

乔布斯发布 iPhone

对于第一代 iPhone 发布时的情景，已经有很多被遗忘，因为我们已经知道接下来发生了什么。当时，人们相信手机已经是一项成熟的技术，而史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）在演讲中要努力改变我们的想法。

他不仅指出了我们都知道并且已经接受的手机的不足之处，还非常精确地“定位”了苹果。事实上，苹果之前从来没做过手机，但看看乔布斯的演讲，很快你就会相信，苹果在移动设备领域有着传奇的背景。

然而，在当时，很多人还是不相信 iPhone，或者是不愿意相信。

毫无成功机会

当时，iPhone 遭到了微软时任 CEO 史蒂夫・鲍尔默（Steve Ballmer）的嘲笑。

2007 年 4 月，鲍尔默说：“iPhone 不可能获得任何显著的市场份额，不可能。这是一个 500 美元的补贴产品，他们可能会赚很多钱（每部手机），但市场份额不会很高，可能只有 2% 或 3%。”

相比之下，黑莓（Blackberry）CEO 迈克・拉扎里迪斯（Mike Lazaridis）却对 iPhone 大加赞赏。他说：“这些家伙（苹果）真的很棒。”而黑莓联席 CEO 吉姆・巴尔西利（Jim Balsillie）表示：“我们会没事的。”

当时，科技行业对于变革也是出奇的保守，它倾向于根据之前奏效的东西做出判断，大部分科技媒体也是如此。

调研机构 Statista 数据显示，苹果在 2007 年售出了 190 万部 iPhone（6 月底上市 ，9 月份降价）。2018 年，苹果停止发布 iPhone 的销售数据。2017 年，苹果售出了 2.1676 亿部 iPhone。

2008 年 7 月 15 日，一代 iPhone 停产，成为了粉丝们的收藏品。

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