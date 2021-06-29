消息称苹果 iPhone 13/Pro 零部件已到货：上市日期应早于上一代

IT之家 6 月 29 日消息 据报道，苹果公司用于组装新一代 iPhone 手机（暂称“iPhone 13”）的部分零部件已经到货，这意味着 iPhone 13 系列的上市日期将略早于 iPhone 12 系列手机。

苹果通常在每年的夏初开始接受组装 iPhone 所需的零部件，今年也不例外。昨晚，来自供应链厂商的消息称，iPhone 13 的无源元件已经到货。无源元件主要指电阻类、电感类和电容类元件，在电路中无需加电源即可在有信号时工作。

乾坤科技（Cyntec）是 iPhone 电源扼流圈的主要供应商。知情人士称，受苹果订单的推动，乾坤科技今年第二季度营收同比有望增长 25% 以上。第一季度，该公司营收已同比增长 30%。

种种迹象表明，苹果的供应链和生产流程已经从 2020 年的新冠肺炎疫情中恢复。疫情推迟了 2020 年的 iPhone 发布，但 iPhone 13 的生产似乎已恢复正常。这意味着 iPhone 13 将于今年 9 月发布，9 月底或 10 初上市。

据媒体之前的报道，分析师普遍预计，与 iPhone 12 一样，iPhone 13 也将有 4 款机型，分别为 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。

设计方面，预计 iPhone 13 将继承 iPhone 12 系列的 ID 风格，中框依然采用直角设计，但是正面屏幕迎来了 4 年内最大的变化，采用全新的“小刘海”方案。背面的变动主要来自于相机模组，后置双摄由竖置排列改为对角线排列。

调研机构 DigiTimes Research 预计，2021 年全球智能手机出货量将达到 13.2 亿部，同比增长 6.4%。其中，5G 手机将占到 5 亿部至 5.3 亿部，同比增长 70% 至 80%。