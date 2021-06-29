IDC：苹果公司仍在欧洲可穿戴设备市场上占据领先地位

IT之家 6 月 29 日消息 据报道，据市场研究公司 IDC 公布的最新数据显示，苹果公司继续在欧洲可穿戴设备市场上占据着领先地位，而这显然要归功于 Apple Watch 智能手表强劲的销售表现。

数据显示，苹果公司在这个市场上仍旧排名居首，2021 年第一季度的设备销量不少于 780 万。就市场份额而言，这意味着苹果公司现在控制着欧洲大陆 35.6% 的可穿戴市场，而排名第二的三星落后很远，份额仅为 16.1%，总销售量为 350 万。小米以 250 万的销售量位居第三，紧随其后的是华为、华米和其他公司。

IDC 称，2020 年耳机在欧洲可穿戴设备市场上所占份额最大，总销售量不少于 5010 万。相比之下，智能手表的总销售量为 2340 万，其中大部分是 Apple Watch。

“智能手表在欧洲可穿戴设备市场上所占份额为 31.2%，销售量达到 690 万，同比增长 51.2%。苹果公司的 WatchOS 再次超出市场预期，其品牌声誉和消费者忠诚度提振了回头客和首次购物者的购买活动，该公司降低 Watch Series 3 和 Watch SE 价格的决定带来了更强劲的需求。其他供应商正在通过线上和线下进行销售，推动了更多的跨境销售机会。”IDC 表示。

苹果公司预计将在 9 月份推出一款新的 Apple Watch，因此从长远来看，该公司很有可能保持其在市场上的领先地位。

此外，据悉苹果公司正在计划为 2022 年款 Apple Watch 进行大规模升级，不仅在设计上，而且在功能方面都有重要的改进。与此同时，该公司还在开发一款体温跟踪器产品。