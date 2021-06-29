金山办公章庆元：保持开放心态，加快推动 UOF 3.0 文档格式标准建立

6 月 29 日晚间消息，金山办公首席执行官章庆元在《电子文件管理推进联盟办公文档工作组》启动会上指出，中文办公软件的标准推动不是金山一家的事，而是整个中国办公产业的事，各家应保持开放心态，加快推动文档格式标准建立。

据悉，UOF 是由国家电子政务总体组所属的中文办公软件基础标准工作组组织制定的《中文办公软件文档格式规范》国家标准。

在章庆元看来，该标准的推动和发展，天时、地利、人和不可或缺。而今天，这三大要素已然具备。

“天时，指环境的充分引导。地利，是指用户数和市场基础。人和，则是指产业伙伴们已开始探索合作创新之路，如华为、麒麟、飞腾、统信等已开始有意识的构建自己的合作生态”，他认为，今天在信创的指导方针下大家比以往更加团结。

章庆元认为，“今天我们做 UOF 3.0 一定会比当时好很多，这不仅是信息安全、国家信息产业发展规划的需要，也是厂家自身产业发展的需求。”

他就如何推动发展 UOF 3.0 提出了三点建议。第一，在 UOF 发展过程中坚持用户第一，坚持创新，打造属于中国自己的特色，“我们应该要做更多的创新，而不是跟着国外产品屁股后面跑”；第二，要更加开放、包容，做大做强产业生态；第三，在发展中继承，把此前的优点在 3.0 上继承下来。

“标准的推动不是金山办公一家的事，是整个中国办公产业的事情。OFD 版式已经先行了，流式的要加快追赶，流式在办公市场覆盖率比版式大得多，所以一定要团结一致，把 UOF 做成精品，要做得比 OFD 更好。”章庆元表示。