金山办公：董事长葛珂因个人原因，辞去公司董事长职务

IT之家3月23日消息 金山办公刚刚发布公告，董事长葛珂因个人原因，辞去公司董事长职务，一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员等相关职务。葛珂辞任董事长后，仍在公司担任的董事职务。

IT之家了解到，金山办公今日发布财报，公司 2020 年度实现总营收 22.61 亿元，同比增长 43.14%；实现净利润 8.79 亿元，同比增长 119.56%。归属于母公司所有者的净利润 8.79 亿元，同比增长 119.56%；归属于母公司所有者的替代非经常性损益的净利润 6.19 亿元，同比增长 96.79%。

以下为公告全文：

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称 “公司”）董事长葛珂先生因个人原因，辞去公司董事长职务，一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员等相关职务。葛珂先生辞任董事长后，仍在公司担任的董事职务。根据《公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称 “公司章程”）的有关规定，公司接受葛珂先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。

葛珂先生的离职事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行。公司董事会对葛珂先生在公司任职董事长期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会正常运作，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，提名邹涛先生为公司董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致；邹涛先生不再担任副董事长职务。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为邹涛先生，公司将尽快办理法定代表人变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日