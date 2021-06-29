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小米 8 手机成功刷入 Win11 ARM64 完整版系统，触屏暂时不工作

2021/6/29 23:46:45 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 6 月 29 日消息 今天凌晨，微软面向 Dev 开发频道发布了第一个 Windows 11 Insider Preview 版本，即 Build 22000.51!  微软表示，随着我们在未来几个月内完成产品的定型，我们将与你一起验证这一体验。在这个早期预览中，你将可以尝试上周展示的许多新功能，但不是全部。

微软 Windows 11 Insider Preview 版本 Build 22000.51 镜像也已流出，其中包括 Windows 11 ARM 预览版本，有开发者已经在 Lumia 950 XL 刷入了 Windows 11 ARM 预览版本，现在有IT之家网友表示，搭载骁龙 845 处理器的小米 8 手机也已成功刷入 Windows 11 ARM64 完整系统，不过该机型上的 USB、触屏还不能正常工作，无法控制。

下面是小米 8 手机进入 Windows 11 ARM64 系统后的桌面，“开始”菜单等在任务栏居中显示。

下面是视频：

项目地址: https://github.com/edk2-porting/edk2-sdm845

微软官方此前早已经对 Windows 10 Mobile 停止支持，不过在 WoA 项目开发者的努力下，仍然会有开发者去为旧机型刷入新系统。

由于微软提供了 ARM 设备兼容的 Windows 10 版本，一群独立开发人员在过去几年里一直在维护一个非官方的 Lumia Windows on ARM 项目，这就是 Lumia WOA。现在微软发布了 Windows 11 ARM 预览版本，又有新的系统可以尝试了。

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关键词：小米8Win11

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