Win11 来了，微软正式宣布 Windows 11：全新居中开始菜单，动态磁贴没了

IT之家 6 月 24 日消息 今天微软举行下一代 Windows 系统发布会，微软硬件主管、Surface 负责人 Panos Panay 上台宣布，这就是 Windows 11。

微软播放了一个标志性介绍视频。看着图标在屏幕上移动，进入它们的新家。“Windows 让你更接近你所爱的东西。”我们看到了新的开始菜单按钮，咣当，有了居中的开始菜单。新的主题。铺设窗口的新方法。更好的多显示器支持。小工具在自己的面板中。

Windows 11 的最大焦点是简化 Windows 用户界面，带来了新的 Windows 商店，以及对性能和多任务的改进。

IT之家获悉，Windows 11 包括新的“开始”菜单和更新的“开始”按钮，它们都在任务栏的中心。这个用户界面与我们第一次在 Windows 10X 中看到的非常相似，这个项目原本计划用于双屏设备，但微软最终取消了。Windows 10X 中的很多 UI 工作都出现在 Windows 11 中。

新的“开始”菜单放弃了最初在 Windows 8 中引入的动态磁贴，而选择了更多你在 Chrome OS 或 Android 中找到的典型启动器。这里有应用程序、最近的文档和单独的搜索界面。大部分居中的外观明显受到 macOS 和 Chrome OS 的影响，Windows 11 还包括我们在 Android 和 iOS 中看到的圆角 UI。