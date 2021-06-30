电商 Shopify 降低应用商店内开发商佣金：100 万美元收入 0 抽成

IT之家 6 月 30 日消息 据报道，一站式电商服务平台 Shopify 周二宣布，将降低向在其应用商店发布应用的开发商收取的营收份额。

从 8 月 1 日开始，开发商将从 Shopify 应用商店的第一个 100 万美元收入中获得 100% 的收益。该公司表示，基准将每年重新设定。

Shopify 正在追随微软、苹果、谷歌和亚马逊等科技巨头的脚步，这些科技巨头最近降低了部分开发者的费用。开发商一向反对向平台运营商支付过高的佣金，这些投诉也引发了诉讼和反垄断调查。

Shopify 是在周二结束的开发商年度大会 Shopify Unite 上宣布的这一消息。

在演讲中，Shopify 总裁哈利・芬克尔斯坦 (Harley Finkelstein) 表示，公司还将把年收入超过 100 万美元的开发商的佣金从 20% 下调至 15%。Finkelstein 表示，这是“其他热门应用商店佣金的一半”。

芬克尔斯坦说:“我们让你更容易改变商业的未来方向，并以此谋生。”

同样的 0% 收益分享模式也适用于 Shopify 的主题商店（Theme Store），这是一个用于定制网站设计的在线平台，独立于 Shopify 的应用商店。