波士顿动力加入现代集团“首秀”：“斗舞”BTS 防弹少年团

IT之家 6 月 30 日消息 据报道，现代集团已经完成对机器人公司 Boston Dynamics 的收购。

为此了庆祝收购成功，现代与防弹少年团合作制作几段视频。在一段视频中，7 个 Spot 机器人伴随着现代公司的广告曲《IONIQ:I'm On It 》翩翩起舞。在第二段视频中，防弹少年团成员与 Spot 机器人共舞。

官方介绍称，为了让机器人跳舞，团队在编程方面花了很多心思。Spot 机器人内置传感器和避障算法，机器人用它们完成复杂任务，但机器人跳舞时没有使用这些。

Boston Dynamics 机器人专家埃里克・惠特曼（Eric Whitman）说：“每一件事都要提前计划好并精准规划。”不只如此，公司还与专业舞蹈指导莫妮卡・托马斯 (Monica Thomas) 合作，为 Spot 定制舞步。

为什么 Boston Dynamics 要制作这样的视频呢？Boston Dynamics 创始人马克・雷伯特（Marc Raibert）说：“像舞蹈这样的运动表演极为强调机器人机械设计和软件算法。”他还说，舞蹈动作迫使公司开发机器人编程新工具。

2020 年 12 月 30 日，Boston Dynamics 也曾与防弹少年团合作制作一段视频并放在 YouTube 上，现在视频观看量超过 3200 万。Boston Dynamics 试图说服企业购买 Spot 机器人，每个 74500 美元，制作视频显然有营销之意。