戴尔推出 UltraSharp 摄像头：支持自动取景、4K HDR、Windows Hello 等功能

IT之家 6 月 30 日消息 戴尔今天宣布推出全新的戴尔 UltraSharp 网络摄像头，这是一款 4K 级网络摄像头，具有九项正在申请专利技术，针对企业和专业人士。

得益于超大的 4K 索尼 STARVIS CMOS 传感器和多元素镜头，UltraSharp 网络摄像头即使在低光条件下也能提供高度清晰的视频。

数字重叠 HDR 功能，有助于实现更逼真的色彩和曝光平衡。

在 3D/2D 视频中自动自动消除运动模糊和降噪（消除颗粒感），保证低光效果。

自动取景功能，该功能利用人工智能 (AI) 使您在每一帧中保持对焦并居中。

Windows Hello 功能

支持戴尔快速登录功能以与戴尔 PC 协同办公，可在你靠近 PC 时检测您的存在，并在您离开时自动注销

配备磁吸隐私盖

专为无边框的显示器而设计的磁性支架，使其挂于显示器顶部而不会遮挡任何内容。