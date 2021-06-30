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戴尔推出 UltraSharp 摄像头：支持自动取景、4K HDR、Windows Hello 等功能

2021/6/30 8:09:36 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 30 日消息 戴尔今天宣布推出全新的戴尔 UltraSharp 网络摄像头，这是一款 4K 级网络摄像头，具有九项正在申请专利技术，针对企业和专业人士。

得益于超大的 4K 索尼 STARVIS CMOS 传感器和多元素镜头，UltraSharp 网络摄像头即使在低光条件下也能提供高度清晰的视频。

戴尔 UltraSharp 网络摄像头功能：

  • 数字重叠 HDR 功能，有助于实现更逼真的色彩和曝光平衡。

  • 在 3D/2D 视频中自动自动消除运动模糊和降噪（消除颗粒感），保证低光效果。

  • 自动取景功能，该功能利用人工智能 (AI) 使您在每一帧中保持对焦并居中。

  • Windows Hello 功能

  • 支持戴尔快速登录功能以与戴尔 PC 协同办公，可在你靠近 PC 时检测您的存在，并在您离开时自动注销

  • 配备磁吸隐私盖

  • 专为无边框的显示器而设计的磁性支架，使其挂于显示器顶部而不会遮挡任何内容。

  • 支持三个预设模式：默认 90° 视图显示更多背景，78° 中距离或 65° 特写。您可自由调控 HDR、自动对焦、5 倍数码变焦、AI 自动取景、亮度、锐度、对比度和饱和度等选项。

戴尔 Ultrasharp 网络摄像头盖

技术规格：

戴尔 UltraSharp 网络摄像头技术规格

IT之家了解到，在戴尔的 UltraSharp 网络摄像头（WB7022）今日同步开售，海外售价 199.99 美元，国内售价 2169 元。

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关键词：戴尔

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