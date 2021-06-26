微软 Win11 将至，戴尔、惠普、华硕、宏碁发布支持升级 PC 列表

IT之家 6 月 26 日消息 微软近日重磅发布了 Win11 操作系统，在发布会上，微软让众 OEM 品牌的电脑露了面，也进一步强调 Win11 的兼容性。

▲ 惠普的笔记本连接戴尔的显示器

▲ Win11 硬件配置要求

近日，戴尔、惠普、华硕、宏碁四家知名 PC 品牌商已经发布了支持升级 Win11 的 PC 列表，IT之家为大家进行汇总。

戴尔

戴尔官方宣布，该公司在电商平台销售的所有 Win10 PC 都可以升级 Win11，一些老机型也可以升级。

Alienware 外星人笔记本和台式机

G 系列笔记本和台式机

灵越笔记本和台式机

XPS 笔记本和台式机

Vostro 成就系列笔记本和台式机

Latitude 系列

OptiPlex 系列

Precision 工作站

Mobile Precision 移动工作站

戴尔表示，老机型只要符合 Win11 的最低硬件要求，就可以升级 Win11。

用户可以访问戴尔的支持页面，并搜索 PC 设备以查看它是否已针对 Win11 进行测试，如果没有通过测试，将收不到戴尔官方的驱动支持，需要手动安装驱动。

惠普

惠普目前只列出了一些旗舰机型，可能目前只测试了这些机型，预计不是完整列表。

幽灵系列

ENVY 薄锐系列

Pavilion 组合（ENVY x360 15、幽灵 x360 14、Pavilion All-in-One）

OMEN 暗影精灵系列

Elite 系列

ZBook Studio G8 和 Z by HP 工作站

华硕

ProArt Studiobook One、Pro X、Pro 15、Pro 17

Zenbook Pro Duo

Zenbook Pro 14

Zenbook Pro 15

Zenbook 3 Deluxe、Zenbook S.

Zenbook Flip 系列

Zenbook UX310、UX311、UX410

Zenbook 13、Zenbook 14

Zenbook 14 Ultralight、Zenbook Duo、Zenbook Duo 14

Zenbook 15

Vivobook Pro 15、S13 系列、S14 系列、S15 系列

Vivobook Flip 12/14/15/17

华硕 EXXX 阵容

宏碁

宏碁宣布为 3 年内发布的且在售的所有 PC 设备升级到 Win11，官方没有列出具体的测试通过列表。