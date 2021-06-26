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首页 > Win11之家>Win11快讯

微软 Win11 将至，戴尔、惠普、华硕、宏碁发布支持升级 PC 列表

2021/6/26 7:55:40 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 6 月 26 日消息 微软近日重磅发布了 Win11 操作系统，在发布会上，微软让众 OEM 品牌的电脑露了面，也进一步强调 Win11 的兼容性。

▲ 惠普的笔记本连接戴尔的显示器

▲ Win11 硬件配置要求

近日，戴尔、惠普、华硕、宏碁四家知名 PC 品牌商已经发布了支持升级 Win11 的 PC 列表，IT之家为大家进行汇总。

戴尔

戴尔官方宣布，该公司在电商平台销售的所有 Win10 PC 都可以升级 Win11，一些老机型也可以升级。

  • Alienware 外星人笔记本和台式机

  • G 系列笔记本和台式机

  • 灵越笔记本和台式机

  • XPS 笔记本和台式机

  • Vostro 成就系列笔记本和台式机

  • Latitude 系列

  • OptiPlex 系列

  • Precision 工作站

  • Mobile Precision 移动工作站

戴尔表示，老机型只要符合 Win11 的最低硬件要求，就可以升级 Win11。

用户可以访问戴尔的支持页面，并搜索 PC 设备以查看它是否已针对 Win11 进行测试，如果没有通过测试，将收不到戴尔官方的驱动支持，需要手动安装驱动。

惠普

惠普目前只列出了一些旗舰机型，可能目前只测试了这些机型，预计不是完整列表。

  • 幽灵系列

  • ENVY 薄锐系列

  • Pavilion 组合（ENVY x360 15、幽灵 x360 14、Pavilion All-in-One）

  • OMEN 暗影精灵系列

  • Elite 系列

  • ZBook Studio G8 和 Z by HP 工作站

华硕

  • ProArt Studiobook One、Pro X、Pro 15、Pro 17

  • Zenbook Pro Duo

  • Zenbook Pro 14

  • Zenbook Pro 15

  • Zenbook 3 Deluxe、Zenbook S.

  • Zenbook Flip 系列

  • Zenbook UX310、UX311、UX410

  • Zenbook 13、Zenbook 14

  • Zenbook 14 Ultralight、Zenbook Duo、Zenbook Duo 14

  • Zenbook 15

  • Vivobook Pro 15、S13 系列、S14 系列、S15 系列

  • Vivobook Flip 12/14/15/17

  • 华硕 EXXX 阵容

宏碁

宏碁宣布为 3 年内发布的且在售的所有 PC 设备升级到 Win11，官方没有列出具体的测试通过列表。

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关键词：惠普戴尔微软笔记本华硕PCWindows电脑宏基台式机升级更新Win11

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