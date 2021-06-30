第二十届中国互联网大会将于 7 月 13 日召开

IT之家 6 月 30 日消息 中国互联网大会由中国互联网协会主办，是中国互联网业界极具知名度的行业会议。历届大会得到了工信部、国家网信办、国家发改委、北京市政府等部门的指导与支持。

官方已宣布，2021 中国互联网大会将于 7 月 13 日-7 月 15 日在北京国家会议中心召开，今年大会的主题是“新阶段、新理念、新格局 —— 互联网引领数字经济新发展”。

值得一提的是，今年是中国互联网大会第二十届会议，期间无数行业大佬、专家院士、国际嘉宾参会，也诞生了许多精彩互动内容和重要讲话。

IT之家了解到，随着疫情得到控制，本届大会将采用线下、线上相结合的方式举行，线下为主，部分活动可于线上直播。

此外，本次大会还将按照“一会、一展、一赛及特色活动”的主线举办丰富多彩的活动。

“一会”指的是论坛会议部分，即由一场开幕式、一场星光盛典（闭幕式）和 N 场分论坛组成，今年分论坛将围绕“基础设施、技术创新、融合发展、网络治理、国际合作”五大板块举行，约有 30 场分论坛，可涵盖互联网各个热点领域。

“一展”指展览展示部分，主要可分为综合展区和主题展区。

“一赛”指专业大赛部分，拟分为 1~3 个赛道开展，展示互联网及相关行业的创新成果，激发企业及个人的创造力。

此外，本次大会除工业互联网论坛、数据治理论坛等一系列经典品牌外，还新增了关于智慧医疗、智慧教育、产业园生态、智慧冬奥、投融资、5G、人工智能、碳中和、未成年人保护、防范治理电信网络诈骗等方面的论坛。

目前，2021 中国互联网大会预热宣传活动已开启，“中国互联网大会”官方网站、微信公众号、官方微博等平台将同步更新内容。

2021（第二十届）中国互联网大会论坛日程安排：