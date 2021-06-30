《最终幻想 5、6》将在 7 月 27 日从 Steam 下架：新推像素重制版

IT之家 6 月 30 日消息 据外媒 VG247 报道，《最终幻想 5》和《最终幻想 6》这两款游戏将于 7 月 27 日从 Steam 平台下架。
Steam 平台上这两款游戏的购买界面更新了下架的公告，公告显示，由于《最终幻想 1-6》将推出像素重制版，所以这两部原始版本将在 7 月 27 日下架。玩家们如果想玩原始版本的话，最好现在就购买。
在今年 E3 游戏展上，开发商公布了将会推出《最终幻想 1-6》像素重制版，定于今年 7 月正式发售，并登陆 Steam、iOS 和安卓平台。
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