微软 Win11 应用商店非常欢迎鼓励 Steam/Epic 游戏商店等入驻

IT之家 6 月 26 日消息 6 月 24 日晚上，微软正式宣布了 Windows 11 系统，即下一个 Windows 的主要版本。Windows 11 将对符合条件的 Windows 10 PC 进行免费升级，你可以使用新的 PC 健康检查工具检查你的 PC 是否可以运行 Windows 11。

微软 Windows 11 的惊喜变化是更开放的 Windows 商店，它可能意味着我们会看到 Steam 游戏商店也会登陆其中。这种新的开放方式让我们看到了 Windows 应用商店的重大变化，包括微软与亚马逊应用商店连接以提供安卓 App，并允许开发者通过使用第三方支付平台保留 100% 的收入，微软不会获取分成。

据外媒 The Verge 报道，微软还希望其他替代性应用商店，如 Steam 和 Epic 游戏商店，成为这个新 Windows 11 应用商店的一部分。

“Windows 已经在很多方面托管了这些商店，如果我们能通过微软商店托管，那么当然可以，”Windows 和设备主管 Panos Panay 在接受采访时说。“可以肯定的是，这意味着如果其他人想来商店，他们是非常受欢迎的。事实上，这是被鼓励的，这也是我们建立一些这样的政策的原因。”

多年来，Steam 已经成为 Windows 上一个巨大的游戏和应用商店，Panay 设想了新的 Windows 应用商店的未来，在那里人们可以找到他们想要的任何应用，而不用担忧竞争对手的商店。“我真的希望有这样的体验，你去应用商店，你输入应用，你就能得到你想要的应用，”Panay 说。

IT之家获悉，虽然微软正在接受开放商店的想法，但也有一些注意事项。如果开发者使用替代性支付平台，微软将让他们保留 100% 的应用收入，但这并不适用于游戏类别。微软此前宣布，从今年 8 月 1 日起将微软商店的游戏收入分成将从 30% 下降到 12%。

这项政策如何适用于独立的应用程序商店也不清楚。微软似乎只是在自己的应用商店中列出了亚马逊应用商店的安卓应用，所以它实际上是与另一个商店相联系的。如果 Steam 要与 Windows 应用商店整合，它很可能是通过类似的链接方案，这就避免了应用和游戏直接在微软应用商店中被托管。

但这仍将是对今天 Windows 10 系统上存在的应用问题的大改进。如果你设置一台新设备，你必须在网上搜索安装应用程序，只能获取微软 Windows 10 商店中的一些应用，或者使用第三方软件包管理器来管理哪些应用被安装。如果微软能够实现其开放的梦想，即建立一个列出所有 Windows 应用程序的商店，这对每个 Windows 用户来说都是极大的便利方案。