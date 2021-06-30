影像巅峰：realme 真我 GT 大师版曝光，搭载骁龙 870、一亿像素

IT之家 6 月 30 日消息 真我方面已多次预热将于下个月发布的新机，而 realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁甚至打出了“迄今为止！影像巅峰！”的口号。

今日有外媒曝光了这款 realme GT 大师版的信息，从渲染图来看，似乎就是此前 realme 入网的新机 RMX3366 ，但也有些许不同，不排除海外版与国内版本不完全相同的可能。

从爆料来看，realme GT 大师版搭载高通骁龙 870 芯片，后置矩阵三摄，包括 108MP 主摄 + 1300 万像素 + 200 万像素镜头。另外，该机还将采用一块 6.5 英寸的 90Hz FHD+ 屏，内置 4500mAh 容量电池，支持 65W 快充。

从此前爆料来看，该机将采用 8/12GB LPDDR4X 运存和 12/256GB UFS 3.1 存储，拥有 IMX 766，提供白色、幻彩、杏色、灰色四款配色可选。

此外，今日还要数码博主称，上述 108MP 镜头为三星第四代 108MP 传感器 HM3 ，支持最高 1.08 亿像素和 1200 万像素间的无缝切换，支持像素九合一技术，单位像素大小 2.4μm，支持 12bit 色深，最高支持 8K 30fps / 4K 120fps / 1080P 240fps 规格的视频录制。

realme 方面尚未官宣，预计下个月才会有消息，届时IT之家将带来更多报道。